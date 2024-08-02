記者採訪傷心流淚顫抖、拿MIC狂抖 戴資穎安慰：別跟我一起哭啦
台灣羽球球后戴資穎今年「2024巴黎奧運」在小組賽輸給好友依瑟儂，正式出局。許多球迷看到落淚，賽後準備進行訪問的「愛爾達電視」記者，提問前難過到說不出話，聲音顫抖之外，拿麥克風的手也在發抖，戴資穎就反過來安慰：「你不要跟我一起哭啦！」小戴的溫暖行為再次惹哭全網。
記者陳雅蘭／綜合報導
「愛爾達電視」今天釋出戴資穎賽後受訪的影片，巴黎特派記者官欣瑜準備訪問戴資穎，卻難過哭到無法提問，戴資穎雖然流著淚，但也耐心等待官欣瑜問問題，官欣瑜聲音顫抖表示：「妳準備好了嗎？對不起...」最後努力做完3分鐘的訪問。
戴資穎結束訪問離開時，特別對官欣瑜說：「你不要跟我一起哭啦！」這一幕感動全台觀眾：「看一次小戴的訪問就哭一次，這幾天已經哭了無數次」、「影片還沒播放就飆淚了，話說小戴太可愛了，還關心起採訪者的情緒」、「跟著小戴一起掉眼淚了，小戴妳盡力了，妳真的很棒！」留言區十分暖心。
「愛爾達電視」小編則發文表示：「沉澱了一會，想與大家分享小戴當天完整的賽後訪問。看著依舊很不捨，也謝謝努力又貼心的小戴，台灣羽球、羽球、和台灣，都因為有妳而不同。希望妳能盡快擺脫傷勢束縛，盡情地奔馳在賽場上，與往後任何一條，妳前行的道路。#戴資穎 #妳真的很棒。」