奧運現場／麟洋配打進金牌戰內心想法超真實！曝逆轉丹麥關鍵
台灣黃金搭檔「麟洋配」李洋／王齊麟在巴黎奧運羽球男雙4強賽，以18：21、21：17、21：10逆轉擊敗丹麥組合Kim Astrup ／Anders Skaarup Rasmussen，連續兩屆奧運打進金牌戰。當下贏球的瞬間，王齊麟曝內心只有一個想法，那就是「有牌啦！好爽！」李洋也提到本場逆轉的關鍵，指搭檔王齊麟徹底改變局面。
特派記者路皓惟/巴黎報導
首局麟洋配一直處於落後狀態，儘管一度追到18：19，但最終還是以18：21讓出。第二局換邊後，雙方你來我往，麟洋配頂住壓力，以21：17扳回一局。第三局，麟洋配一鼓作氣乘勝追擊，打得對方手足無措，持續拉開領先優勢，最終以21：10拿下比賽勝利。
王齊麟指出，首局被對手氣勢壓制，對手針對性平抽，給中前場壓力，第二局李洋給對手壓迫，創造許多機會，讓王齊麟整個打開了。談到本場逆轉關鍵，李洋說：「（王）齊麟今天抽球很出色，替我們製造了更多進攻機會，成功地轉換了局勢。」
確定晉級金牌戰後，王齊麟透露贏球瞬間的第一個想法就是「有牌啦」，他笑說：「好爽，因為4強不一定有牌，我們非常想為台灣奪牌。今天給自己太大壓力，沒有放得很開，很開心最後克服了，希望後天能把獎牌顏色提升到金牌。」