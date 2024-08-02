44歲趙小僑曬10年前激瘦辣照！崩潰嘆：好難恢復 進廠維修瘦身
44歲女星趙小僑和演員劉亮佐結婚多年，2022年迎來女兒「典典寶寶」，他們和劉亮佐兒子劉子銓正式成為的一家四口，過得甜蜜幸福，她也不時會在社群分享生活，日前她突然在臉書曬出自己10年前的模樣，感嘆自己過了40歲才生孩子，身材真的很難恢復：「我（以前）也太瘦了。」認了自己要進廠維修。
記者吳昕蓓／綜合報導
趙小僑昨（1）日在臉書透過回顧功能，曬出她10年前的照片，整個人看起來十分修長纖瘦，只見她露出自信笑容，看起來十分甜美，趙小僑忍不住直呼：「我也太瘦了。超過40歲生孩子，身材真的好難恢復。」也因此她決定到醫美診所「進廠維修」，直言療程體感的不舒服還可以忍受：「有點像拔罐的感覺。」
趙小僑表示：「畢竟跟抽脂不一樣，所以平時還是要靠飲食控制跟運動，那我覺得這種非侵入性的體雕療程很不錯，可以讓自己在減肥的同時，又可以瘦到想瘦的地方多管齊下，繼續加油。」貼文一出，引來不少網友為她加油打氣，「小僑妳已經保養的不錯了」、「我覺得小僑現在的身材就超好的」、「我看過小僑本人，其實又瘦又高䠷的。」
事實上，趙小僑求子之路艱辛，2年前迎來女兒典典寶寶，正式成為一家四口，日前她在端午節曬出全家福，可以看到她靠在劉子銓肩上，典典寶寶則站在爸爸前面，一家人看起來十分幸福，她也在文中寫下：「因為大寶現在很忙，我們已經好久沒有一起出遊，所以更要多拍一點（照片）。」