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麟洋配闖奧運金牌戰！今起超商「咖啡買一送一」：拿鐵、美式都有

▲麟洋配奪得金牌賽門票！ OK超商氣泡咖啡買一送一，加碼預測獎牌官網抽999純金金條。（圖／OK超商提供）
▲麟洋配奪得金牌賽門票！ OK超商氣泡咖啡買一送一，加碼預測獎牌官網抽999純金金條。（圖／OK超商提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

2024國際體育賽況進入火熱期，台灣羽球男雙「麟洋配」李洋／王齊麟組合，今（2）日戰勝丹麥第2種子阿斯特魯普（Kim Astrup）、拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），挺進冠軍金牌戰，各大超商推出咖啡優惠，今（2）日起OK超商烏龍氣泡咖啡買一送一；萊爾富則有大杯美式、拿鐵、雪糕通通買一送一。
 

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🟡OK超商「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」買一送一

OK超商慶賀麟洋配取得金牌戰門票！即日起至8月6日期間，全台門市購買OKCAFE與OOHA聯名飲「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」買一送一優惠。「OOHA 水蜜桃烏龍氣泡咖啡」，以秘魯莊園級美式為基底，搭配OOHA經典的水蜜桃烏龍氣泡飲，爽口微甜的水蜜桃果香烘托出烏龍茶醇厚尾韻，清爽果香與濃郁醇厚咖啡完美結合讓人驚艷。

OK超商粉絲專頁加碼抽獎，只要至活動網頁上按讚、分享加留言，有機會抽中OOHA獨家「這樣耍廢很可椅」、「手指滑板車」。

並且於即日起至8月10日期間，推出「獎牌預言家拿金條」活動，消費者在活動期間至門市消費滿89元（不含菸品、代收、代售及服務性商品），到OKmart官網登錄發票參加，預測2024國際運動賽事總獎牌數-獎牌（包含金、銀、銅總合）抽獎活動，預測成功者有機會獲得999純金金條（價值約5萬元），共1名。

🟡萊爾富美式、拿鐵買一送一

萊爾富超商與台灣民眾一同狂賀「麟洋配」闖進金牌戰，自即日起至8月3日23:59推出大杯美式咖啡（單價45元）以及拿鐵咖啡（原價55元）同品項買一送一，可冰／熱任選。還有夏日消暑必備的濃巧脆脆雪糕／焦糖脆脆雪糕（原價40元）也享任選買1送1優惠。

▲萊爾富超商與台灣民眾一同歡慶，自即日起至8月3日23:59推出大杯美式咖啡（單價45元）以及拿鐵咖啡（原價55元）同品項買一送一。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富超商與台灣民眾一同歡慶，自即日起至8月3日23:59推出大杯美式咖啡（單價45元）以及拿鐵咖啡（原價55元）同品項買一送一。（圖／萊爾富提供）
▲夏日消暑必備的濃巧脆脆雪糕／焦糖脆脆雪糕（原價40元）也享任選買1送1優惠。（圖／萊爾富提供）
▲夏日消暑必備的濃巧脆脆雪糕／焦糖脆脆雪糕（原價40元）也享任選買1送1優惠。（圖／萊爾富提供）

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