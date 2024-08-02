美國7月就業急凍！華爾街憂心經濟衰退 美股早盤道指狂瀉逾900點
美國7月就業市場急凍，非農就業人數僅新增加11.4萬人，創下3年半來新低，失業率升至4.3％，這份遠弱於預期的就業報告引發華爾街憂心經濟即將陷入衰退，美股2日早盤各主要指數齊聲狂瀉，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌941.11點、約2.33％；標普500指數下跌143.41點、約2.64％；那斯達克指數下跌529.81點、約3.08％；費城半導體指數下跌262.47點、約5.40％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，那斯達克指數在2日早盤重挫，這使得那指較一個月前才創下的歷史新高已經下跌逾10％，符合進入調整區間的定義，不過道瓊工業指數和標普500指數的跌幅沒有那指如此深，美股市場是否整體進入轉向期，還要觀察。
造成美股2日早盤上演大逃殺的原因在於美國7月就業數據遠弱於預期，4.3％的失業率創下2021年10月以來的新高。英特爾由於疲軟的財報前景與裁員消息，股價在早盤狂瀉逾28％，是跌幅最慘的焦點個股。另外，傳出遭到美國司法部調查的輝達早盤也下跌，截至寫稿時間為止，輝達股價報103.45，下跌5.27％；台積電ADR報149.65，下跌5.39％。
雖然聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）已經強烈暗示9月將降息，但在疲軟的就業報告公布後，許多投資人開始懷疑聯準會降息為時已晚。芝加哥期權交易所的VIX恐慌指數飆升，達到自去年10月份以來的新高。分析師雷普利（Charlie Ripley）表示，最新就業數據是明顯的危險訊號，說明經濟轉向速度可以比想像更快，這應該會促使聯準會考慮在9月增加降息幅度。