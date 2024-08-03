士林萬麗來真的！「鱈場蟹吃到飽」延長到8月底　每週限兩天快搶

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而士林廚房也為歡度週年慶，特別特別祭出「週一、週二高級和牛吃到飽」、「週三、週四鱈場蟹吃到飽」；而中餐廳萬麗軒推出招牌窯烤片皮鴨一吃僅900元+10%；鴨皮金黃酥脆、口齒留香，鴨肉鮮甜、軟嫩多汁，一試成主顧。
週年慶期間適逢父親節，士林廚房更於8月9日至8月11日，推出五星加碼贈活動；與爸爸拍照上傳並評星等，即可獲贈半隻波士頓龍蝦。
即日起至9月30日，於館內四間餐廳不限消費金額即贈BINGO活動卡一張；憑士林廚房、萬麗軒任一單筆消費或於TEA Lab茶坊與Rbar 逸庭單筆消費滿2,000元以上，即可抽號碼一次，活動期間更加碼，於士林廚房，點選奢華海陸系列餐點、萬麗軒點選招牌窯烤片皮鴨三吃或Rbar三套暢飲方案，更可加贈一次抽號碼的機會。
Bingo連成一條線，即可兌換士林廚房午、晚餐1,680元主餐餐券一張或TEA Lab與R Bar雙人下午茶一張、達成六條線~九條線，即贈寶格麗香水一瓶；十條線贈原價1萬5,000平日豪華客房券一張。
而士林萬麗酒店也於8月30日將於酒店R bar外舉辦捐血活動，成功捐血者將獲贈R bar 100元折價券外，並有機會抽中豪華客房平日住宿券一張。
另外，礁溪寒沐酒店的自助餐廳「MU TABLE」也有新活動，即日起至10月15日推出「沐饗童玩．寶島時光」台菜美食節，餐檯菜色澎湃升級不加價，餐廳特以黑白老照片、電影海報、膠捲等視覺， 打造台灣50至70年代的文化面貌，營造出濃厚的復古氛圍。主廚也精心設計一系列經典台式料理與各地街頭小吃，像是鮮鮑扁魚燒白菜、鹹冬瓜破布子蒸鮮魚、烏梅燒子排、府城蝦捲、蚵仔煎等。
以及晚餐限定的蒜香鹹酥蟹身，是將肉質飽滿的蘭花蟹油炸過，與油蔥酥及蒜酥一同以大火快炒，舌尖領略十足鑊氣。晚餐還有現沖牛肉湯、焗烤東石鮮蠔、窯烤布袋小卷等，近30道懷舊台菜與著名小吃。
午餐每位880元起+10%，晚餐每位1,380元起+10%，午餐特別開放4小時吃飽吃滿，晚餐加碼享受自助拉霸生啤酒與DIY調酒暢飲，大口喝沁涼又暢快。獨家祭出寒舍生活App會員天天用餐95折，逢週三直接享85折，新會員立即送100元抵用金，超值又划算。
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