獨家／安芝儇定居高雄3個月！認了這點贏韓國　最愛美食是燒酒螺

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近來台灣天氣炎熱，身為韓國人的安芝儇又住在豔陽高照的南部，被問及是否適應天氣，安芝儇透露：「高雄是非常溫暖的城市，不只是天氣很熱，人也很溫暖，高雄的熱情和親切感讓她有種回到老家的感覺。」至於台北和高雄哪邊比較熱？安芝儇精準分析，台灣是又濕又熱，高雄則是炎熱，比起來她更能忍受高雄的熱。
安芝儇提到，她先前才短暫回到韓國，當時韓國還是涼爽的，但最近聽身在韓國的朋友說，當地也變得很熱，還斬釘截鐵表示：「一定比台北還熱。」好勝的安芝儇立刻說：「不可能比這裡更熱。」她認為自己已經體驗過台灣的太陽，也很驕傲高雄是最「熱」的，高雄不僅天氣熱，人們更是熱情．這都是韓國無法超越的。
安芝儇最愛主場是大巨蛋 好膚質不怕應援會脫妝
台鋼雄鷹的主場全台灣都要跑，安芝儇也因此跟著踏遍各縣市，被問及最喜歡哪個主場？她立刻笑出來：「當然是大巨蛋！」她坦言大巨蛋在室內有冷氣，應援比較不會那麼累，「如果一定要講一個，非大巨蛋莫屬。」安芝儇也不怕在豔陽下跳舞會脫妝，她透露自己是乾肌，出點汗反而比較好看，而且因為是容易水腫的體質，她常常應援完，身上的水分都排出，反而覺得自己瘦了一圈，水腫都消了。
女神太接地氣 迷上夜市美食竟是燒酒螺
安芝儇分享，她最近迷上兩樣食物，一樣是飯捲，因為喜歡吃飯，早上吃一個飯捲特別滿足，另一樣則是接地氣的「燒酒螺」，她透露先前去夜市，球迷特別送給她燒酒螺，讓她體驗台灣在地美食，她因為很喜歡吃辣，所以選了中辣口味回家吃，沒想到一吃上癮，覺得很涮嘴、很好吃，本來第一次嘗試還擔心會有味道，沒想到直接愛上，興奮直呼：「感覺很下酒！」
安芝儇小檔案
本名：安芝儇（안지현）
綽號：小安
生日：1997年10月3日
年紀：26歲
身高：169公分
體重：約53公斤
興趣：收藏庫柏力克熊、球鞋及球帽
感情：單身
所屬球團：台鋼雄鷹啦啦隊「WING STARS」