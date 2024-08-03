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石宇奇8強爆冷出局！中國「羽球五金行」倒閉　狀態怪到球迷崩潰

▲巴黎奧運男子羽球單打第1種子中國石宇奇，今（3）日凌晨出賽8強賽事，沒想到爆冷淘汰。（圖／達志影像／美聯社）
▲巴黎奧運男子羽球單打第1種子中國石宇奇，今（3）日凌晨出賽8強賽事，沒想到爆冷淘汰。（圖／達志影像／美聯社）

記者張嘉哲/綜合報導

巴黎奧運男子羽球單打第1種子中國石宇奇，今（3）日凌晨出賽8強賽事，原本被外界視為奪冠大熱門的他，竟被對手泰國好手昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）橫掃出局，也與桌球好手王楚欽一樣，面臨爆冷出局的場面。在石宇奇落敗之後，也宣布中國「羽球五金行」還沒開張就先倒閉，大批中國球迷熬夜追比賽後都大失眠，有些人則是不能諒解石宇奇的表現。

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身為羽球男子單打世界第一的石宇奇，在今年的狀態極佳，在多個超級750、1000系列賽中拿下5冠1亞1季的好成績，這次問鼎奧運賽事，一開始不負眾望先闖進8強，外界都看好他能夠一路殺進金牌戰，與丹麥選手「安賽龍」來個冠軍之爭。

▲石宇奇（圖／達志影像／美聯社）
▲石宇奇今年狀態極佳，被看好有機會可以奪下巴黎奧運羽球男單冠軍，結果在8強賽爆冷出局。（圖／達志影像／美聯社）
石宇奇爆冷8強出局！狀態起不來「比分太過懸殊」

沒想到，在3日凌晨進行的8強賽事，石宇奇對上泰國好手昆拉武特，在第一局前半，雙方比數還有拉鋸，昆拉武特以11:9的比分進入中場休息，沒想到休息結束，石宇奇開始出現大量失誤，最終第一場在休息後僅得3分，終場以12:21讓出第一局。

結果第二局一開始，石宇奇的狀態就非常低迷，中場休息之前竟然只得1分，休息之後狀態稍微有起色，連續拿下3分，昆拉武特隨即調整節奏，又馬上將比分大幅度拉開，一度來到18:5的差距，最終石宇奇奮力一搏還是無力回天，第二局又以10:21輸球，被對手以0:2橫掃爆冷出局。

▲石宇奇。（圖／達志影像／美聯社）
▲石宇奇在奧運男單8強賽事當中敗給泰國好手昆拉武特，比賽過程中出現超大分差，讓中國球迷感到失望。（圖／達志影像／美聯社）
中國羽球「五金行」倒閉！石宇奇微博被灌爆了

然而在巴黎奧運之前，中國羽球協會主席張軍在今年就表示：「中國羽球隊將在巴黎奧運5個單項中去爭取金牌，目前正在成都備戰的中國羽球隊狀況良好，非常有機會達成『五金行』的目標，希望在這次奧運羽球5個單項力拚全部金牌。」然而就在石宇奇爆冷出局之後，即便女雙、混雙都已經拿下金牌，中國羽球五金行也宣告提前倒閉。

對於石宇奇的表現，他個人官方微博則被中國球迷灌爆表示「我不知道我看這個比賽到底在看什麼....我又要失眠了」、「這個狀態到底是怎麼回事，今年追你的每一場比賽，這真的是最高的一場」、「中國羽球很強難不成只是林丹編織出來的謊言」、「這個狀態我真的不認為是在打奧運，只有荒腔走板可以形容」、「我們不是不接受輸，而是不接受消極的輸掉這麼重要的比賽。」

▲黃雅瓊在巴黎奧運羽球混雙奪金後她的男友、也是同為中國羽球隊隊友的劉雨辰向她求婚，今天她不僅贏得金牌，還贏得一枚鑽戒。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國混雙組合黃雅瓊奪金又被男友劉雨辰求婚，雙喜臨門，不過稍早同為中國羽球隊的石宇奇爆冷8強出局，中國羽球五金行也宣告倒閉。（圖／美聯社／達志影像）

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