石宇奇8強爆冷出局！中國「羽球五金行」倒閉　狀態怪到球迷崩潰

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石宇奇爆冷8強出局！狀態起不來「比分太過懸殊」
沒想到，在3日凌晨進行的8強賽事，石宇奇對上泰國好手昆拉武特，在第一局前半，雙方比數還有拉鋸，昆拉武特以11:9的比分進入中場休息，沒想到休息結束，石宇奇開始出現大量失誤，最終第一場在休息後僅得3分，終場以12:21讓出第一局。
結果第二局一開始，石宇奇的狀態就非常低迷，中場休息之前竟然只得1分，休息之後狀態稍微有起色，連續拿下3分，昆拉武特隨即調整節奏，又馬上將比分大幅度拉開，一度來到18:5的差距，最終石宇奇奮力一搏還是無力回天，第二局又以10:21輸球，被對手以0:2橫掃爆冷出局。
中國羽球「五金行」倒閉！石宇奇微博被灌爆了
然而在巴黎奧運之前，中國羽球協會主席張軍在今年就表示：「中國羽球隊將在巴黎奧運5個單項中去爭取金牌，目前正在成都備戰的中國羽球隊狀況良好，非常有機會達成『五金行』的目標，希望在這次奧運羽球5個單項力拚全部金牌。」然而就在石宇奇爆冷出局之後，即便女雙、混雙都已經拿下金牌，中國羽球五金行也宣告提前倒閉。
對於石宇奇的表現，他個人官方微博則被中國球迷灌爆表示「我不知道我看這個比賽到底在看什麼....我又要失眠了」、「這個狀態到底是怎麼回事，今年追你的每一場比賽，這真的是最高的一場」、「中國羽球很強難不成只是林丹編織出來的謊言」、「這個狀態我真的不認為是在打奧運，只有荒腔走板可以形容」、「我們不是不接受輸，而是不接受消極的輸掉這麼重要的比賽。」