周天成2:0橫掃奈良岡！觀眾全愣：後面女子超搶戲　身分跌破眼鏡

麟洋配搶金牌、林郁婷進8強！奧運中華隊發威了　8/3最新戰績整理

▲2024巴黎奧運羽球項目男子雙打4強賽，台灣組合「麟洋配」李洋／王齊麟成功打敗丹麥組合，二度叩關奧運金牌戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球項目男子雙打4強賽，台灣組合「麟洋配」李洋／王齊麟成功打敗丹麥組合，二度叩關奧運金牌戰。（圖／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

2024巴黎奧運賽事還在持續進行當中，賽事已經來到第9天，在（2）日的賽事當中，中華隊打出漂亮的一仗，先由拳擊林郁婷強勢以5:0橫掃對手晉級8強，接著又由李洋、王齊麟組成的「麟洋配」，在奧運羽球男子雙打4強賽擊敗丹麥組合殺進金牌戰，刷新歷史紀錄，明（4）日晚間將要對陣世界第一、來自中國的「梁王組合」拼下這一塊衛冕金牌。《NOWnews》也特別整理出奧運從開賽至今第8天中華隊的總戰績。

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根據奧運大會統計，目前獎牌榜第一名還是由「中國」領先，總計拿下13金9銀9銅，但領先幅度已經縮小，「法國」地主隊又再度殺到第二名，總計拿下11金12銀13銅；第三名則是11金6銀5銅；而「美國」本來第二名又掉到第四名，拿下9金18銀16銅，但獎牌數仍然是所有國家最多，經過一天獎牌榜又再度洗牌。未來賽事還有9天，請大家持續為中華隊選手加油！期待麟洋配能夠強勢奪金。以下是中華隊從7/27日至8/3凌晨最新戰績（粗體字表示晉級、獲勝、尚未完賽）：
 

🟡羽球
📍女子單打戴資穎0：2不敵泰國依瑟儂止步小組賽、奧運最後一舞謝幕
📍男子單打周天成0:2不敵印尼L.Sen無緣4強
📍男子雙打李洋/王齊麟2：0擊敗丹麥組合奧斯陸／拉斯穆森晉級金牌戰
📍男女混雙葉宏蔚/李佳馨不敵日本東野有紗/渡邊勇大吞二連敗淘汰

▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟在打進金牌戰，有機會在奧運羽球男雙項目完成2連霸。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟二度打進奧運金牌戰，有機會在奧運羽球男雙項目完成2連霸。（圖／美聯社／達志影像）
🟡擊劍
📍男子鈍劍32強賽陳弈通最終排第27名止步

🟡射擊
📍男子不定向飛靶楊崑弼第2日資格賽總積分121排第12名無緣決賽
📍女子不定向飛靶林怡君第2日資格賽總積分110排第26名無緣決賽
📍女子不定向飛靶劉宛渝第2日資格賽總積分112排第25名無緣決賽
📍男子定向飛靶資格賽第一天李孟遠總積分74分，暫居第3名
📍女子25公尺手槍資格賽田家榛慢射290分、快射291分，總計581分排第16名淘汰
📍女子25公尺手槍資格賽吳佳穎慢射280分、快射292分，總計572分排第31名淘汰

🟡射箭
📍男子團體射箭湯智鈞/戴宇軒/林子翔不敵中國男團止步8強
📍女子轉體射箭雷千瑩/李彩綺/邱意晴不敵韓國夢幻隊止步8強
📍男子單人射箭戴宇軒不敵法國T. Chirault止步32強
📍男子單人射箭林子翔不敵韓國金優鎮止步32強
📍男子單人射箭湯智鈞不敵上屆金牌土耳其M. Gazoz止步32強
📍女子單人射箭李彩綺不敵烏克蘭V. Marchenko止步64強
📍女子單人射箭邱意晴不敵日本野田紗月止步64強
📍女子單人射箭雷千瑩擊敗美國C. Kaufhold晉級16強
📍混合雙人射箭雷千瑩/戴宇軒不敵韓國林是見/金優鎮止步16強

▲「雷母」雷千瑩過去幾個月受到手傷影響，還一度要吃止痛藥。（圖／奧會提供）
▲「雷母」雷千瑩今天下午將出戰個人16強的賽事，希望能夠挺進8強一舉奪下金牌！（圖／奧會提供）
🟡柔道
📍女子57公斤級連珍羚不敵塞爾維亞Marica Perisic止步16強
📍女子48公斤級林真豪敗給哈薩克Abuzhakynova止步16強
📍男子60公斤級楊勇緯敗給日本永山龍樹​無緣爭銅牌止步8強

🟡桌球
📍女子單打簡彤娟64強不敵香港朱成竹止步
📍女子單打鄭怡靜8強不敵中國孫穎莎無緣4強
📍男子單打高承睿16強不敵瑞典Truls Moregard止步16強
📍男子單打林昀儒8強不敵法國LeBrun無緣4強
📍男女混雙林昀儒/陳思羽8強不敵中國王楚欽/孫穎莎止步8強

🟡拳擊
📍女子60公斤級吳詩儀擊敗厄瓜多M. Palacios晉級4強、至少保底銅牌
📍男子63.5公斤級賴主恩級不敵哈薩克對手止步16強
📍女子66公斤級陳念琴16強擊敗擊敗巴西Santos晉級8強
📍女子54公斤級黃筱雯不敵保加利亞S. Petrova止步16強
📍男子71公斤級甘家葳不敵美國O. Jones止步16強
📍女子57公斤級林郁婷擊敗烏茲別克S.Turdibekova晉級8強

▲「台灣拳后」林郁婷。（圖／美聯社／達志影像）
▲「台灣拳后」林郁婷日前出賽橫掃烏茲別克S.Turdibekova晉級8強。（圖／美聯社／達志影像）
🟡體操
📍女子平衡木競技體操丁華恬以12.533分無緣晉級決賽
📍男子單槓競技體操個人資格賽唐嘉鴻以14.933分排第2晉級決賽

🟡輕艇激流
📍女子K1單人皮艇預賽張築涵117.93秒，最終擇優成績排第23，無緣22強準決賽
📍男子K1單人皮艇預賽吳少璿99.45秒，最終擇優成績排第23，無緣20強準決賽
📍男子激流越野賽計時賽吳少璿82秒73排第36順位首輪晉級
📍女子激流越野賽計時賽張築涵76秒58排第23順位首輪晉級

🟡網球
📍女子雙打第二輪謝淑薇/曹家宜惜敗捷克組合黑馬穆霍娃/諾絲可娃無緣4強
📍女子雙打第一輪詹詠然/詹皓晴不敵捷克卡雷茨科娃/絲妮柯娃止步32強

▲2024巴黎奧運女雙8強，我國謝淑薇／曹家宜以1：2不敵捷克Linda Noskova／Karolina Muchova，止步8強。但是20歲的小將曹家宜打出潛力和膽識，未來有再成長的空間。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運女雙8強，我國謝淑薇／曹家宜以1：2不敵捷克組合，止步8強。（圖／美聯社／達志影像）
🟡空氣手槍
📍女子10公尺空氣手槍資格賽劉恆妤573分排第13名無緣決賽
📍女子10公尺空氣手槍資格賽余艾玟564分排第35名無緣決賽

🟡游泳
📍男子200公尺蝶式王冠閎準決賽1分55秒07排名第11名無緣決賽
📍女子200公子個人混合式韓安齊2分13秒97排名分組第二，但因犯規遭判失格

▲台灣游泳混血好手韓安齊首次征戰巴黎奧運，卻因為「蝶腳」犯規被取消資格，無緣挺進準決賽，相當可惜。（圖／翻攝自IG angelacoeee）
▲台灣游泳混血好手韓安齊首次征戰巴黎奧運，卻因為「蝶腳」犯規被取消資格，無緣挺進準決賽，相當可惜。（圖／翻攝自IG angelacoeee）
🟡高爾夫球
📍男子個人高爾夫球潘政琮第二日資格賽，低於標準桿6桿，總計-8桿，暫居第5名
📍男子個人高爾夫球俞俊安第二日資格賽，低於標準桿2桿，總計-0桿，暫居第43名

🟡田徑
📍女子100公尺張博雅資格賽11秒99排分組第3晉級預賽/預賽11秒88排分組第9無緣晉級

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