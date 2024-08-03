獨／父親節炸鍋了 嗆警局長「員警本職不是彩衣娛親」
台中市警察局局長李文章被員警「炎上」了！有基層員警不滿長官多次要求員警為了各項節慶耗力費神，今年又為了即將來臨的父親節，再度抽調員警為慶祝活動集訓排演，造成其他員警必須替排演的同仁貼班服勤，滿腹的委曲發洩在臉書「靠北警察」，直言「警察的本職不是彩衣娛親」！質問為何不用這些費用來增添設備？或送實用的禮品來慰勞同仁？
記者鄧力軍/台中報導
原PO如下：「偉哉~我大台中局長繼婦女節、母親節，再度以父親節名義舉辦表演活動，這次再次徵招表演人員集訓表演，其他同仁又得再度替那些同仁貼班，我說局長你是玩上癮了是不是?警察的本職不是彩衣娛親，要慰勞同仁不應該是叫同仁上台表演並且替他們貼班上班，為何不是用這些費用來替同仁爭取一些軟硬體設施??為何不是送一些實用禮品來實際慰勞每個在上班的同仁，喜歡標新立異? 局長當成這樣，還真是本末倒置。
你以為這樣做大家很開心??並沒有喔，因為相信大家都不希望除了工作以外還要做不是工作以外的事情?你是局長，台中市政府警察局權力最大的人，沒有人敢忤逆你，你就開始濫用的你手上掌握的權力，讓同仁替你完成心中想做的事情，別把自己看得太偉大，也不要太自以為是，有人喜歡是因為他有爽到，但沒有爽到就算了，還要替爽到的人負擔一些工作，這就不對了。
人在權力的薰染下，似乎都忘記所謂實際何謂替同仁著想這樣的一個態度了，看多了投稿日期： Aug. 1, 2024, 10:18 p.m. CST」
貼文獲得上百個讚，另有多則回應：「拜託不要再情緒勒索同仁上台表演！真的是苛政猛於虎」、「8/18中元節也順便」、「表演給誰看的難道不知道嗎…基層只有等清明節…」、「人家是台中王，喊水會結凍，誰敢反對？」、「他後台很硬，沒有在怕你基層反對」、「拜託市長救救基層」，最後還有人直接tag「盧秀燕」。