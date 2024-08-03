麟洋配殺進金牌戰了！8/2中華隊最新戰績整理　奧運獎牌榜大洗牌

奧運拳擊／林郁婷8強對手是傷痛！曾擊敗她卻遭「粗暴取消銅牌」

▲台灣女拳王「林郁婷」在巴黎奧運期間，又再度莫名被質疑性別，國際奧會以及外界紛紛聲援她。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣女拳王「林郁婷」在巴黎奧運期間，又再度莫名被質疑性別，國際奧會以及外界紛紛聲援她。（圖／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣女拳王「林郁婷」在巴黎奧運期間，又再度莫名被質疑性別，不僅國際拳擊總會（IBA）還在持續追殺，連作家JK羅琳也不斷發文劍指林郁婷，但國際奧會也不是省油的燈，出面打臉「這都是不實訊息。」林郁婷2日在16強賽橫掃對手晉級8強，沒想到8強對手出爐，竟然就是她去年世錦賽打敗的「卡梅諾娃（Staneva Svetlana Kamenova）」，而這就是林郁婷打敗她奪銅後，遭國際拳總以「性別生化檢測異常」為由撤銷獎牌的一場比賽。

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林郁婷過去曾經在2018年、2022年世錦賽摘下金牌，去年她挑戰要2連霸，可惜最後只獲得銅牌，沒想到國際拳擊總會卻在她領獎之前，以「性別生化檢測異常」為由，撤銷了林郁婷的銅牌，雖然事後檢測證明林郁婷符合參賽資格，並無任何異常，但仍然換不回她被奪走的銅牌，還讓她從此陷入「性別議題」風波！

▲林郁婷在杭州亞運女子57公斤級金牌戰中戰勝對手，奪下金牌。（圖／中華奧會提供）
▲林郁婷在杭州亞運女子57公斤級決賽中戰勝對手，奪下金牌，結果這次巴黎奧運又被莫名質疑性別。（圖／中華奧會提供）
這回林郁婷甩開性別議題，代表中華隊征戰巴黎奧運，也霸氣回應「我就當她們是怕我！」在開賽第一場發揮氣勢，橫掃對手以5:0晉級8強，沒想到8強對手出爐，竟然是來自保加利亞選手卡梅諾娃，2023年世錦賽林郁婷就是打敗她之後，遭到國際拳總粗暴取消銅牌的戰役。

林郁婷「陷入性別爭議」再站起！國際拳總遭國際奧會大打臉

然而在該事件當中，林郁婷也曾安慰自己「會碰到這些事情，一定就是上天給妳的考驗」，她沒傷心太久，同年10月繼續出戰杭州亞運，勇奪我國睽違65年的亞運拳擊金牌，也是女隊史首金，走出陰霾迎接本屆巴黎奧運，沒想到又被質疑性別，讓教練曾自強難過表示：「不懂為何得一再面對莫須有的指控，已經不是用心疼來形容！」只能希望各界將專注力重新放回擂台上，而不是惡意中傷辛苦備戰奧運的選手。

▲林郁婷一直被外界質疑性別問題，如今連國際奧會都發文澄清。（圖／中華奧會提供）
▲林郁婷一直被外界質疑性別問題，國際拳總則仍然持續追殺，不過隨後遭國際奧會多次打臉。（圖／中華奧會提供）
至於國際拳總，連續兩天發聲明追殺林郁婷以及另一位阿爾及利亞選手凱利夫（Imane Khelif），表示「運動員沒有接受睪固酮檢查，而是接受了一項單獨且認可的測試，具體細節仍然保密，但測試表兩人並不符合參賽資格，因被發現比其他女性運動員競爭優勢」，國際拳總更說：「2022土耳其伊斯坦堡舉辦的世錦賽，2人就沒能通過檢測，只是當時檢測報告太晚出來，來不及取消資格。」

但總總說法都被國際奧會徹底打臉，國際奧會發言人（Mark Adams）日前又再度表示，多年來兩人在跟其他女性比賽中有贏有輸，並強調這根本不是跨性別議題，因兩人就是生理女性。

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