奧運金牌獎金公開了！台灣行情僅輸2國家　東京奧運領最多是他

7-11拿鐵買一送一可寄杯！4大超商挺奧運咖啡優惠　氣泡美式半價

▲7-11今（3）日LINE禮物有隱藏版厚乳拿鐵、精品美式、香鑽水果茶買一送一，可寄杯慢慢喝。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11今（3）日LINE禮物有隱藏版厚乳拿鐵、精品美式、香鑽水果茶買一送一，可寄杯慢慢喝。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

巴黎奧運賽況火熱，4大超商推出咖啡優惠，陪民眾熬夜觀賽前先來杯咖啡提神，7-11今（3）日LINE禮物有隱藏版厚乳拿鐵、精品美式、香鑽水果茶買一送一，可寄杯在APP內慢慢喝；OK超商今起烏龍氣泡咖啡買一送一；萊爾富美式、拿鐵、雪糕買一送一；全家則有特濃美式、泰式綠奶茶第2杯10元。

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🟡LINE禮物
Line禮物販售的電子票券，有7-11咖啡隱藏版優惠外，還可以寄杯慢慢喝，除了送禮也能拿來自用。

◾大杯熱厚乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）🔎點此購買
◾香鑽水果茶買1送1，5折，（原價70元、特價35元）🔎點此購買
◾大杯精品美式買1送1，5折，（原價100元、特價50元）🔎點此購買

活動期間購買／贈送商品，且在2024年9月15日 23:59以前於門市使用完畢，購買者/送禮者可獲得同款商品之贈品券乙份。

▲7-11指定平台購買厚乳拿鐵有隱藏版買1送1優惠。（圖／翻攝自APP）
▲7-11指定平台購買厚乳拿鐵有隱藏版買1送1優惠。（圖／翻攝自APP）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜8月2日至8月8日
◾特大杯美式27杯888元 ，5.5折（原價60元、特價33元）
◾特大杯拿鐵19杯888元 ，6.7折（原價70元、特價47元）
◾CITY系列風味指定飲品 ，6.7折（好時經典可可(冰/熱)／冰贅沢八女抹茶／冰焙烤榛果）任18杯888元，（原價75元、特價50元）
◾經典純奶茶任27杯888元 ，6.6折（原價50元、特價33元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶 任22杯888元 ，6.8折（原價60元、特價41元）
◾CITY PRIMA大杯精品拿鐵／大杯馥芮白 任11杯888元 ，6.8折（原價120元、特價81元）

📍門市｜8月6日至8月8日
◾濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾韓國熊津紅蔘飲系列任選買1送1

▲7-11歡慶父親節，咖啡買一送一。（圖／翻攝自活動頁）
▲7-11歡慶父親節，濃萃美式、濃萃拿鐵買一送一。（圖／翻攝自活動頁）
📍APP｜8月9日至8月16日
◾厚乳拿鐵13杯520元 ，6.8折（原價65元、特價40元）
◾濃萃拿鐵13杯520元 ，6.7折（原價60元、特價40元）
◾CITY系列風味冰飲 （皇家伯爵／太妃焦糖瑪奇朵）任選12杯520元，6.8折（原價65元、特價44元）
◾大杯精品拿鐵／大杯精品美式任7杯520元，6.8折（原價110元、特價75元）
◾CITY TEA冰淇淋紅茶13杯520元，6.8折（原價65元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾買2送2，每日限量2萬組，限8月31日前兌換 ，5折（原價65元、特價81元）

🟡全家便利商店

📍門市｜7月31日至8月4日
◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾特大杯凍凍泰式綠奶茶第2杯10元，5.9折（原價65元、特價38元）
◾桃粿仙女紅茶第2杯10元，5.9折（原價65元、特價38元）

▲全家咖啡、奶茶第二杯10元優惠。（圖／全家提供）
▲全家咖啡、奶茶第二杯10元優惠。（圖／全家提供）
📍門市｜8月2日至8月4日
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾舒跑energy買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾芒果百香雪酪冰棒買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾可口可樂纖維+600ml 買1送1，5折（原價35元、特價18元）

▲「全家康康5」自8月2日至8月4日限時三天。（圖／業者提供）
▲「全家康康5」自8月2日至8月4日限時三天。（圖／業者提供）
📍門市｜7月10日至8月20日
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
查詢福爾摩沙茶館販售店舖

▲全家福爾摩沙茶館指定飲品買一送一。（圖／全家提供）
▲全家福爾摩沙茶館指定飲品買一送一。（圖／全家提供）
🟡萊爾富

📍門市｜8月2日至8月3日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾濃巧脆脆雪糕／焦糖脆脆雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）

▲萊爾富超商與台灣民眾一同歡慶，自即日起至8月3日23:59推出大杯美式咖啡（單價45元）以及拿鐵咖啡（原價55元）同品項買一送一。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富超商與台灣民眾一同歡慶，自即日起至8月3日23:59推出大杯美式咖啡（單價45元）以及拿鐵咖啡（原價55元）同品項買一送一。（圖／萊爾富提供）
▲夏日消暑必備的濃巧脆脆雪糕／焦糖脆脆雪糕（原價40元）也享任選買1送1優惠。（圖／萊爾富提供）
▲夏日消暑必備的濃巧脆脆雪糕／焦糖脆脆雪糕（原價40元）也享任選買1送1優惠。（圖／萊爾富提供）
📍門市｜7月31日至8月4日
◾草莓風味茶歐蕾買1送1，5折（原價55元、特價28元）

📍門市｜7月26日至8月11日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯風味氣泡飲買1送1，紅柚綠茶／冬瓜／洛神／草莓，5折（原價55元、特價28元）

▲（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富草莓風味茶歐蕾買1送1。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富為中華隊加油，美式、拿鐵今起買一送一。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富為中華隊加油，美式、拿鐵今起買一送一。（圖／萊爾富提供） 
▲萊爾富為中華隊加油，風味氣泡飲今起買一送一。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富為中華隊加油，風味氣泡飲今起買一送一。（圖／萊爾富提供）
🟡OK便利商店
📍門市｜8月2日至8月6日
◾OOHA 水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）

🟡美廉社
📍門市｜8月2日至8月4日
◾大杯經典美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）

▲美廉社咖啡及周末促銷優惠，大杯經典美式買1送1。（圖／美廉社提供）
▲美廉社咖啡及周末促銷優惠，大杯經典美式買1送1。（圖／美廉社提供）

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