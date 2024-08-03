今雙北體感溫飆40度！兩個熱帶擾動醞釀中 這天起「防猛烈雷雨」
今（3）日晴朗炎熱，近中午臺北市體感溫度達攝氏42度、新北市體感溫度達攝氏40度！中央氣象署也發布高溫燈號，提醒民眾留意。不過要把握好天氣出遊，下週有2個熱帶擾動醞釀中，下週二（6日）起水氣增多，山區及部分平地有大雷雨發生機率。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，未來一週台灣東方、日本南方廣大的海面，有兩個熱帶擾動在大低壓環流中醞釀，其中距離較近的擾動可以發展成「熱帶低壓」的機率較高，目前各國系集模擬呈現分歧的路徑，不過預估受到大低壓環流所限制，對台無威脅，應持續觀察。
今（3）日晴朗炎熱，防極端高溫，達攝氏38度左右，要注意防曬、防中暑；午後有小範圍對流發展，大部分在山區。今日各地區氣溫為：北部攝氏24至38度，中部攝氏25至36度，南部攝氏25至36度，東部攝氏22至37度。
中央氣象署針對9縣市發佈高溫燈號，台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；桃園市、台中市、南投縣、嘉義縣為黃色燈號。
明日、下週一（4、5日）晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；清晨西南風與陸風輻合，西南沿偶有零星降雨；午後對流發展，影響部分山區及少部分平地。下週二至週五（6至9日），水氣增多，清晨西南部有局部短暫陣雨，不穩定度提高，午後對流發展，擴展至山區及部分平地，有大雷雨發生的機率。