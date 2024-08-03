巴黎奧運史上最怪？外媒列「奇特事蹟」　點名性別爭議、林郁婷

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有性侵前科的男子范德維爾德（Steven van de Velde），代表荷蘭出戰奧運沙灘排球項目
29歲的范德維爾德，2014年被控侵犯未成年英國少女，遭英國法院於2016年判處4年有期徒刑，他在英國服完1年刑期後就回到荷蘭，1個月後被釋放。
由於范德維爾德的前科身分，荷蘭與英國曾對其是否應該代表國家出賽一事，發生激烈辯論。反對者認為，這將讓受害者受到間接傷害，強暴犯無權代表國家出席國際體育盛事；支持者則表示，范德維爾德已經接受處罰、付出代價，可以重新開始人生。
女子拳擊賽性別爭議
《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling）與英國拳王麥格根（Barry McGuigan），公開質疑我國拳后林郁婷與阿爾及利亞拳擊女將哈利夫（Imane Khalif）的參賽真分，而哈利夫1日與義大利女將卡里尼（Angela Carini）在擂台上對戰，卡里尼46秒後就含淚棄賽，賽後拒絕與哈利夫握手，也讓事態持續延燒。
雖然外界不斷質疑哈利夫與林郁婷的身分，但國際奧會發表聲明強調，所有參加2024年巴黎奧運會拳擊比賽的運動員都符合比賽資格和參賽規定，林郁婷對於外界爭議則淡定回應，稱「可能對手懼怕了！我只要專注在場上，打贏每一場比賽，其餘的問題都不需要擔心。我很好！」
土耳其運動員被與殺手相提並論
巴黎奧運男女混合團體10公尺空氣槍比賽，來自土耳其的51歲射擊好手迪凱齊（Yusuf Dikec）因身上無任何裝備，且射擊時手插口袋一派輕鬆，最終還獲得銀牌，瞬間在網路社群爆紅。
許多人好奇他的來頭，甚至開玩笑問他是否暗地裡有在從事殺手工作。土媒報導稱，迪凱齊是1名退役軍官，曾就讀安卡拉的憲兵軍校，也效力過土耳其國家憲兵隊，最後以「憲兵總司令部上級軍曹」的身分退役，2001年正式投入射擊運動賽事，2003年開始成為歐洲賽場常勝軍，不僅拿過歐洲錦標賽（European Championships）冠軍，本次巴黎奧運已是他第5度叩關奧運殿堂。
迪凱齊本人則說，他輕裝上陣是因為他從來就不需要那些設備，是一個天生的射手。
塞納河水質狂出包，鐵人三項賽事超混亂
因為塞納河水質問題，巴黎奧運鐵人三項（Triathlete）被迫延期至7月31日舉行，不過在比賽前一天，塞納河水質檢測仍顯示「不安全」，直到比賽當天才終於符合標準。
甚至有選手被拍到完賽瞬間，直接在轉播鏡頭前狂吐，進一步引發大眾對於塞納河水質的質疑。
中國乒乓球選手王楚欽，球拍被意外踩斷
世界球王、中國一哥王楚欽，在男單32強敗給世界排名26的瑞典好手莫雷加德（Truls Moregardh）。由於王楚欽常用的球拍，賽前被攝影師踩斷，所以此戰只能持備用球拍應戰，賽後大量中國網友於微博等平台砲轟攝影師，並試圖肉搜身分。
巴黎奧委會已對此事做出道歉，同時承諾會確保未來類似的事情不會再發生，也透露目前正在進行調查。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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