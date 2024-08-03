王齊麟被李洋吐槽狂刷Threads！補充一句話點名女友十元閃瞎全場
台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋，連續2屆奧運闖進金牌戰，台人一心齊加油，王齊麟賽前曾誓言要關掉臉書、IG專心備戰，沒想到被李洋吐槽「改用Threads（脆）」，網友到王齊麟社群平台上去看，真的減少發文，王齊麟最近一次在Threads發文是在3天前，還被抓包一句話放閃女友、樂天女孩陳詩媛（十元），讓粉絲全瞎了。
記者林奕如／綜合報導
王齊麟是社群平台重度愛用者，平常不定期發文，成為跟粉絲溝通管道之一，他為了應戰奧運，在出發前透露會關掉臉書、IG，根據《中央社》報導，他表示，「我到巴黎之後真的少用很多，畢竟每天打完球、治療恢復完都晚了，必須要早點睡準備隔天賽事。」好搭檔李洋不給面子，直接笑回：「改用Threads，幾乎每天都會狂刷一波才甘心。」兩人的互動展現出好交情。
事實上，王齊麟真的有減少社群平台發文，最近一次在Threads發文是在3天前，寫下：「報告！目前時間為法國當地晚間23:30，本人已洗香香並躺床準備就寢（應該啦），倘若又不幸出現夢遊症狀，請不要叫醒他，溫柔的引導他回到床上，謝謝合作，報告完畢。」沒想到王齊麟下一段文字直接點名女友，就是樂天啦啦隊成員陳詩媛，「補充～也可以呼叫@10yuan.0424（陳詩媛），本人懼內」，一句話也讓不少網友直言「用金牌求婚、這樣也可以放閃、天啊離結婚不遠」。
而陳詩媛也在今（3）日限動曬出視訊男友王齊麟的影片，看到王齊麟俏皮吐舌，她寫下：「終於笑了。」兩人隔空放閃，簡直不要太甜。他在出發巴黎奧運前，兩人曾同框拍視頻，當時他透露休假都在約會，更答應教陳詩媛打羽球，並表示自己不會亂罵人：「全程愛的教育。」當時被問到求婚？他看向陳詩媛問一句：「妳願意嗎？」讓陳詩媛瞬間害羞。