柯文哲遭爆後悔藍白合破局！陳佩琪曝尪內心想法：語調有滿滿遺憾

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陳佩琪續指，當然有人會問，有沒有第三種可能，就是「柯侯配」，每每講到這個，就會引來周遭一陣訕笑和吐槽聲，因為沒人認為有這種可能，「所以後來在某次的演講中，先生講述到解方， 他說他學到了，只要政黨正式提名候選人後，大家就別談了。」
陳佩琪表示，新聞標題說柯文哲後悔了？她認為，「後悔」這兩字太強烈了，她私下觀察，遺憾是絕對有的，「後悔嘛，從他演講中和他常跟我講的這段話，可能有一絲絲吧，我把遺憾和後悔的理由講給大家聽...他說他有一段時間民調已經爬升到第二名了，偶爾還有到第一名的時候 ，那時不該去談藍白和的，甚至連這個念頭都不該有， 談了，不管結果如何，柯粉和小草們一定傷心難過 ，結果就是掉頭離去，他常問說『柯粉和小草有多少人願意支持國民黨重返執政？』雖然後來是破局了，然而支持者心裡覺得被背叛憤而離去，就算後來有部分回流回來，但也回不去往日的榮景了。」
陳佩琪表示，柯文哲說選戰中民調掉的一方就是被棄保的對象，要是沒有這段藍白和的話， 柯的民調始終維持第二，最後的投票意向會是藍的會投白，但若和的話，白無法投藍，「他說他最終會是棄保效應的得利者， 他說他會成功的。語調中有滿滿的遺憾和絲絲的後悔...」。