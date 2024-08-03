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柯文哲遭爆後悔藍白合破局！陳佩琪曝尪內心想法：語調有滿滿遺憾

▲針對柯文哲被爆後悔總統大選「藍白合」破局，柯文哲的妻子陳佩琪指出，「後悔」這兩字太強烈了，遺憾是絕對有的。（圖／資料照片）
▲針對柯文哲被爆後悔總統大選「藍白合」破局，柯文哲的妻子陳佩琪指出，「後悔」這兩字太強烈了，遺憾是絕對有的。（圖／資料照片）

記者王德蓉／綜合報導

國民黨桃園市議員黃敬平日前爆料，民眾黨主席柯文哲後悔總統大選「藍白合」破局，且民眾黨現在有股聲音，認為都是幾個腦袋沒想清楚的人害的，包括立委黃珊珊以及民眾黨立法院黨團主任陳智菡。對此，柯文哲的妻子陳佩琪指出，「後悔」這兩字太強烈了，遺憾是絕對有的，後悔可能有一絲絲吧，原因是若沒有這段藍白和的話， 他的民調始終維持第二，最終會是棄保效應的得利者。

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陳佩琪2日在臉書發文指出，學者專家都認為，要是去年底「藍白合」成真的話， 會有兩種結果，其一是選上了，中央有很多職位可以給人，但均由總統主導，副總統不同黨， 只有乞求人家施捨的份，底下的人拿人職位腿軟，結果是國民黨越來越壯大，民眾黨是黨滅一半；其二是沒選上， 國民黨尚有許多民代和地方勢力可以維持，民眾黨則幾近滅黨。

陳佩琪續指，當然有人會問，有沒有第三種可能，就是「柯侯配」，每每講到這個，就會引來周遭一陣訕笑和吐槽聲，因為沒人認為有這種可能，「所以後來在某次的演講中，先生講述到解方， 他說他學到了，只要政黨正式提名候選人後，大家就別談了。」

陳佩琪表示，新聞標題說柯文哲後悔了？她認為，「後悔」這兩字太強烈了，她私下觀察，遺憾是絕對有的，「後悔嘛，從他演講中和他常跟我講的這段話，可能有一絲絲吧，我把遺憾和後悔的理由講給大家聽...他說他有一段時間民調已經爬升到第二名了，偶爾還有到第一名的時候 ，那時不該去談藍白和的，甚至連這個念頭都不該有， 談了，不管結果如何，柯粉和小草們一定傷心難過 ，結果就是掉頭離去，他常問說『柯粉和小草有多少人願意支持國民黨重返執政？』雖然後來是破局了，然而支持者心裡覺得被背叛憤而離去，就算後來有部分回流回來，但也回不去往日的榮景了。」

陳佩琪表示，柯文哲說選戰中民調掉的一方就是被棄保的對象，要是沒有這段藍白和的話， 柯的民調始終維持第二，最後的投票意向會是藍的會投白，但若和的話，白無法投藍，「他說他最終會是棄保效應的得利者， 他說他會成功的。語調中有滿滿的遺憾和絲絲的後悔...」。


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