奧運羽球／中國男單上演巴黎慘案！「林丹起來練球」衝上微博熱搜
2024年巴黎奧運羽球男子單打賽事，中國大陸球員李詩灃、石宇奇先後出局，這是自2004年後奧運羽球男單4強賽首次無中國選手，這個結果讓不少中國球迷有一種「但使龍城飛將在」之感，因此「林丹，起來練球」這個詞條也直接衝上微博熱搜前20。
記者黃建霖/綜合報導
沒人進4強 中國男單寫巴黎慘案
中國大陸的2名選手石宇奇、李詩灃先後被淘汰，這一屆該國沒有人任何一名男單球員進入到4強，也是他們20年來首次沒有機會爭奪獎牌，創下自2004年雅典奧運以來的最差成績。
中國在諶龍時代的羽球男子單打好手就已經銳減，諶龍退役之後更是全靠石宇奇一人撐場，而且他也不是成績特別穩定的球員，還曾因故被禁賽一年，這一次巴黎奧運止步8強，被認為很可能最晚在明年全運會後退役。
中國男單人才凋零 球迷感嘆林丹時代逝去
目前中國男單新生代球員「00後」梯次，被看好的李詩灃、胡哲安、王子俊、王正行4人，僅有李詩灃一人已經在巡迴賽打出一點成績，其它3人還要一段時間，也不知道能否培養起來，目前中國男子羽壇瀰漫著一股悲觀情緒。
不少球迷感慨世代交替，他們人才凋零，也只能將無奈情緒寄望於老英雄林丹，因此網路上也出現「林丹，起來練球」、「40多歲正是該打拼的年紀」等調侃話語。