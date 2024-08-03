罷免謝國樑「驚人民調」曝！媒體人預言結局：他基本盤很強
基隆市長謝國樑面臨罷免危機，《美麗島電子報》1日公布最新民調，結果顯示，若舉辦罷免謝國樑投票，有39.9％的基隆市民表示會投同意罷免，而會投不同意罷免的則達到49.3％。對此，媒體人張禹宣表示，謝國樑在基隆基本盤很強，若在熱戰的程度下，罷免是不會過的。
記者王德蓉／綜合報導
《美麗島電子報》最新民調顯示，謝國樑的滿意度，表達滿意的基隆市民有49.1％，不滿意有45.3％；張禹宣1日在網路直播節目《董事長開講》表示，謝國樑在基隆的基本盤很強，民進黨已經打到這種程度，沒想到滿意度仍高過不滿意；同意罷免的39.9％、不同意罷免的49.3％，代表若雙邊的票全部開出來，不同意的人會遠大於同意的人1成以上；在熱戰的程度下，罷免是不會過的，而謝國樑現在就是採取熱戰策略，去到火車站。
而同意罷免的市民中，認為謝國樑主要會遭到罷免的原因，東岸商場的處理爭議有34.9％、沒做到政見或施政表現差有34.4％、14.6％認為是言行及品格有問題、0.6％認為是被國會朝野衝突影響；未投同意罷免的市民中，看待罷免案成立的2項主因，有62％認為是「民進黨在背後推動」，另有33％則認為是東岸商場的處理爭議。
《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，34.9%的人認為，謝國樑被罷免的原因是東岸商場的處理有爭議，這事情很荒謬，這34.9%將來恐變成一個變數。張禹宣接著表示，這數字不會上升，只會往下掉。
該民調是由美麗島電子報委託戴立安問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。