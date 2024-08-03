美元大跳水！日圓衝146、換匯更貴0.2276元 差逾半月少換2.4萬
美國就業數據表現疲弱，加劇市場對經濟衰退的擔憂，今年大幅降息機率增，美股再收黑，美元指數大跳水，跌破104，日圓兌美元進一步升到146價位。由於新台幣兌美元走貶收在32.817元，日圓換匯也更貴了，並近逼「0.23」字頭，台灣銀行日圓現鈔賣出價今（3）日見到0.2276元，若與7月11日的換匯低點0.2046元相較， 換新台幣5萬元，就少換了2萬4696日幣。
記者顏真真／台北報導
美國勞工部公布數據，非農就業人數僅新增11.4萬人，創下3年半來新低，遠低於市場預期的17.5萬個；失業率則升至4.3％，高於預期的4.1%，引發華爾街對於經濟即將陷入衰退的擔憂，市場押注美國聯準會（Fed）今年將更大幅度降息。美股連續2天出現恐慌拋售潮，主要指數全面收黑，其中道瓊工業指數更大跌610點，跌到4萬點以下，美元指數也大跳水，失守104，一度下探103.1附近。
在美元大跳水之際，日圓兌美元持續升值，從149.766一路升到146.418，目前在146.571價位震盪。外匯專家李其展接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，由於美國就業數據表現低於預期，日圓有續強空間，在148、149整理後，開始築底轉強。
由於日圓兌美元大幅升值，新台幣兌美元卻跟著台股重挫而續弱，8月2日收在32.817元，哈日族想再看到超甜價一去不復返，日圓兌新台幣換匯價不僅升回「0.22」字頭，更向0.23元靠近，台銀日圓現鈔賣出價今日見到0.2276元，也是去年7月19日以來新高價。
若以換新台幣5萬元來說，與7月11日創下的日圓換匯低點0.2046元相較，當時可以換到24萬4379日幣，現在只能換到21萬9683日幣，少換2萬4696日幣，相當快3張東京迪士尼門票錢。
※【NOWnews 今日新聞
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