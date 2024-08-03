王齊麟真的是小屁孩！十元PO情侶私密影片 他比愛心做鬼臉崩壞了
台灣羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟昨（2）日寫下紀錄，連兩屆拿下奧運金牌賽門票，成為史上第二隊兩度闖進決賽、至少一次奪金的羽球男雙組合，舉國視麟洋配為英雄之際，樂天女孩陳詩媛（十元）公開男友王齊麟扮鬼臉的影片，開心地說：「終於笑了！」
記者楊穎軒／綜合報導
陳詩媛今天凌晨在IG限時動態上傳一支短片，疑似王齊麟自拍後越洋傳給女友，只見他在宿舍、身穿便衣，對鏡頭比出大大的人體愛心，同時做出吐舌頭的猙獰表情，看似取悅另一半，與球場上全神貫注的嚴肅模樣大相逕庭，被逗樂的陳詩媛寫下：「終於笑了！」附上幸福的表情符號。
王齊麟中二魂早被認證 陳詩媛：他就是小屁孩
日前麟洋配在分組賽擊敗中國大陸選手劉雨辰、歐烜屹，有網友在Threads發文，透露曾經在六福村巧遇王齊麟和女友陳詩媛，當時兩人和同行的家人在玩類似套圈圈的遊戲，「他（王齊麟）玩到一半還說買一局給小表弟、表妹玩，本人真的滿像小屁孩的哈哈哈！台灣之光加油！」
沒想到，該篇貼文釣出陳詩媛回應：「他就是小屁孩，最可愛的那種。」王齊麟也在留言處回以一顆愛心貼圖，小倆口甜膩互動讓網友大呼：「意外被閃瞎」、「被閃得猝不及防」、「很亮欸」、「閃光彈！請做好眼睛防護！」