陳揮文爆「私下偷罵高虹安」很噁心 李明賢回擊：講雙面人過重了
資深媒體人陳揮文點名國民黨立委王鴻薇和國民黨台北市議員李明賢，上政論節目都幫涉貪的新竹市前市長高虹安喊冤，鏡頭外卻狂罵高虹安這種雙面人行徑讓他覺得很噁心。李明賢對此回應，高虹安的公積金制度確實可以討論，但法院的審判結果也讓人質疑，這樣就被說雙面人，實在是過重了。
記者何哲欣／台北報導
李明賢在臉書說，他上節目談論的重點，包括他辦公室也有公積金，來源也是他自掏腰包，包括政論節目錄影收入，對於助理費低薪高報涉及詐領，他也認為不宜，但過去案例有用《貪汙治罪條例》、偽造文書起訴到定罪，刑責天差地別，為何不一樣呢？高虹安要為自己戰清白，但民代判決不一樣，是否要有一致判例？
李明賢也說，高虹安前助理王郁文涉貪466元，卻被判刑兩年緩刑五年，這不符合比例原則，也判得太高了；特別王郁文提到消失的16分鐘錄影，到底內情是什麼？「檢察官所謂上面一定要起訴你」，這有沒有政治力介入？不需要去檢討或深入調差嗎？
李明賢也提到，前總統蔡英文2016年上任之後，多次強調司法改革，現在為何司法不讓人民信賴？從過往這些爭議判決，都會加深民眾對於司法的疑慮，當權者有必要說明。
李明賢總結，「揮文哥是資深媒體前輩，他的論述一向是我所尊敬與推崇的，然而，用所謂雙面人或雙重標準來批判，也實在過重了啦；或許再次重聽一次YT連結當天錄影，可以改變他的想法。」