今晚子時迎鬼門開！飯店推「餓鬼餐點」買一送一 3杯特調僅666元
▲今晚子時將是鬼門開的時候，也就是農曆七月將到來，台北中山九昱希爾頓逸林酒店 La Salle 森酒吧因應農曆七月，於8月4日至9月2日「百鬼夜行」活動期間，祭出羅勒香料烤嫩雞佐薯條等餐點有「買一送一」優惠。（圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供）
記者
葉盛耀/綜合報導
2024-08-03 09:41:25
俗稱「鬼月」的農曆七月雖說有不少民俗禁忌需要注意，但許多行業也順勢在這段期間推出優惠攬客。台北中山九昱希爾頓逸林酒店自明日8月4日起，至9月2日止，飯店內La Salle森酒吧以日本民間傳說「百鬼夜行」為名，針對「餓鬼」與「醉鬼」，分別祭出多種精選餐點有「買一送一」優惠，特製調飲也有組合優惠。
La Salle森酒吧「百鬼夜行」期間，針對「餓鬼」可享有精選餐點內用買一送一，優惠的餐點包括「松露辣味薯條」（220元+10%）、「羅勒香料烤嫩雞（半隻）佐薯條」（480元+10%）與「香烤魔鬼辣雞翅佐麻辣堅果」（480元+10%）。其中的「羅勒香料烤嫩雞佐薯條」，是選用重約1.2至1.4公斤左右國產雞隻，醃上以九層塔、蒜頭、花生碎、起司粉、橄欖油與香料調製的獨家義式香料烤雞醬，烤過後外皮金黃油亮、肉質軟嫩，搭配現炸酥脆薯條與蒜味美乃滋和醃洋蔥一同上桌。 而「酒鬼」們則是別錯過「666」三杯組，原價每杯350元+10%的特調飲品，現推出每組三杯只要666元+10%，品項包括以深受海外遊客喜愛的La Salle森酒吧招牌飲品「翠玉冬瓜」為基底，加上琴酒、伏特加、蘭姆酒、龍舌蘭酒與檸檬汁的「雙樹冰茶」，甜中有酸又不失後勁，另還有「不一樣的彈珠汽水」與「麵茶馬丁尼」。 ▲台北中山九昱希爾頓逸林酒店La Salle森酒吧8月4日起至9月2日農曆七月期間，多種餐點有買一送一優惠，圖為香烤魔鬼辣雞翅佐麻辣堅果。（圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供）
台北中山九昱希爾頓逸林酒店總經理黃柄鈞表示，由民俗信仰而延伸出的相關禁忌，主要源自人們對天地與自然的敬畏。習俗或許會因時代而改變或消失，但最重要的「初衷」，卻會透過不同方式繼續傳承。
9月15日之前，La Salle森酒吧變身為懷舊「逸林行」，推出多款懷舊餐點，像是「逸碗海鮮粥」、「府城雙饗」與「鮮果刨冰」等，消費滿１千元即可參與打彈珠活動，有機會獲得２千元餐飲抵用券。 ▲原價每杯350元+10%的特調飲品，現推出每組三杯只要666元+10%。（圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供）
日本也有類似的祭典，現代的京都一条通據說是昔日百鬼夜行必經之路，每年七月到八月都會定期舉辦以「百鬼夜行」為主題的祭典與遊行，以此來慶祝和祈福。而今年，綠芽酒藏與戶河內調和日本威士忌攜手合作，將古老傳說與現代酒品結合，推出了「戶河內調和日本威士忌—百鬼夜行系列」。
百鬼夜行系列繼「大天狗」之後，「 九尾狐·玉藻前」也選在今年農曆七月正式登場。引用「九尾狐」傳說，戶河內調和日本威士忌百鬼夜行系列的「九尾狐·玉藻前」，意在展現九尾狐的變幻莫測與妖豔之美。打開瓶塞，濃郁的香氣撲鼻而來，帶有熱帶水果、香草奶油、辛香料與木質調等不同香氣，每種風味印象鮮明又互不干預，正如九尾狐，即使在不同時代背景，或化身成不同身份，都能夠勾魂攝魄。
▲百鬼夜行系列繼「大天狗」（右）之後，「 九尾狐·玉藻前」也選在今年農曆七月正式登場。（圖／綠芽酒藏提供）