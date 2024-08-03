柯文哲2026不選台中戰高雄？沈富雄驚呼：置「這人」於何地
日本政治學者小笠原欣幸日前表示，要避免民眾黨泡沫化，加上民眾黨主席柯文哲的特質，適合到「搖擺區」台中參選市長；不過柯文哲則公開表示，若以戰略考量，2026年縣市長選舉，應選台南跟高雄，不會選台中。對此，前立委沈富雄表示，若柯文哲選高雄市長，藍白還合不合 ？置國民黨立委柯志恩於何地？
記者王德蓉／綜合報導
沈富雄2日在節目《少康戰情室》中表示，大家都忙著替柯文哲找工作，自己則是例外，他勸柯文哲「什麼工作都不適合他」。他認為，柯文哲現在很痛苦，陳佩琪才說晚上柯翻來覆去睡不著，而大家都認為原因是高虹安判刑，但他覺得若只有高虹安判刑這件事，不至於睡不著覺。
沈富雄接著表示，柯文哲說要選就選高雄跟台南，這是對的，但只對了一點點。若柯文哲去高雄、台南選，那藍白還合不合？他置柯志恩於何地？沈富雄說，柯文哲認為若沒有動起來，2026年民眾黨選情不會好，「但2026的選舉，他本來就不會好，動起來也沒用。」
沈富雄給柯文哲他具體建議，單一選區的第三個黨要活下去，是很辛苦的，因此柯文哲要放棄當總統，2026也不要去選，因為他若去高雄、台南攪局，就會得罪國民黨以及國民黨候選人，而國民黨本來就選得很辛苦，柯文哲去是拉綠的票還是藍的票，這是解釋不清；不過柯文哲可以動起來，讓民眾黨的選情還勉強可以看。