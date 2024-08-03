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台股周跌481點！市場逆風加重　法人建議中長期策略主動選股為佳

▲市場逆風加重，台股周五重挫1004點，周線也連3黑，累計1周跌掉481點，不過，法人認為台股基本面仍穩健，產業趨勢也未出現變化，近期調整應可視為多頭市場下的整理修正。（圖／NOWnews資料照）
▲市場逆風加重，台股周五重挫1004點，周線也連3黑，累計1周跌掉481點，不過，法人認為台股基本面仍穩健，產業趨勢也未出現變化，近期調整應可視為多頭市場下的整理修正。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

受美國經濟數據和美國企業財報表現雜陳、不如預期影響，台股出現明顯拉回修正走勢，2日台股更受美股大跌拖累，終場下跌1004.01點，收在21638.09點，成交量5387億元，周線也連3黑，累計1周跌掉481點。 法人認為，台股基本面仍穩健，產業趨勢也未出現變化，近期調整應可視為多頭市場下的整理修正，但由於各產業、各公司表現可能不一致，「主動選股」仍是中長期較佳策略。

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美國供應管理協會（ISM）7月製造業指數（PMI）下降，連續4個月下滑且低於50榮枯線，也是8個月來低點，市場憂慮美國經濟景氣，美股走勢震盪，包括台股在內等亞股市場也跟著受累。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期美國科技類股表現出現波動，大型科技公司財報喜憂參半，加速盤面資金輪動，加上美國政治不確定性及對經濟前景疑慮，都為股市帶來逆風。此外，台股今年上半年累積較大漲幅，市場投資情緒十分樂觀，任何波動都難免引發獲利了結賣壓。

不過，回歸基本面，安聯投信台股團隊認為，台股基本面仍穩健，產業趨勢也未出現變化，不排除市場情緒可能持續上下變動，近期調整應可視為多頭市場下的整理修正。

就產業面來看，安聯投信台股團隊分析，AI帶動結構性成長動能，半導體整體明顯好轉趨勢不變，明年也可望見到消費性電子的逐漸復甦。儘管面臨近期市場雜音較多的干擾，例如市場擔心GB200架構AI伺服器供應不順，但預期仍可望於9、10月推出，供應鏈狀況也沒有太大變化，且股價已持續消化負面訊息。另外重要法說也相當正向，毛利率明顯優於預期，有助挹注市場信心。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，儘管近期發展主要受到市場投資情緒影響，但不論是從經濟基本面，或是企業獲利方向來看均未變。隨著時序逐漸進入第4季旺季，全球利率環境也將逐漸偏寬鬆，對後市維持正向看法，但各產業、各公司表現可能不一致，主動選股仍是中長期較佳策略。

在投資建議上，安聯投信建議，現階段定期定額台股基金的投資人，可持續累積部位，長線投資者亦可把握機會，耐心等待全球股市整理的這段時間，趁勢分批布局累積未來收穫機會，主題上仍偏重科技類股，並持續看好人工智慧（AI）、車用電子、雲端伺服器、高速傳輸等長期成長趨勢，持續留意伺服器、半導體供應鏈、電動車相關等。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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