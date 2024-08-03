「麟洋配」台灣加油標語被搶 外交部不忍了怒批「行徑毫無教養」
2024巴黎奧運「麟洋配」李洋、王齊麟昨擊敗丹麥組合Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen晉級金牌戰。不過，場邊台灣民眾的「台灣加油」標語卻被人搶走，引發譁然。外交部今（3）日對此強烈譴責，痛批該行徑「毫無教養」，已責成駐法代表處協助防範，並將配合國人意願協助報案。
記者林詠青／綜合報導
外交部今天表示，強烈譴責惡意人士在奧運會中，蠻橫搶奪我國人手中「台灣加油」圖樣標語的粗暴卑劣手段。該暴力行徑，非但毫無教養可言，且嚴重違反奧運所代表的文明精神，更悖離法治與侵害言論自由。
外交部已責成我國駐法國代表處洽請相關方協助，防範類此暴力事件再次發生，維護觀眾安全。駐處吳志中大使也與我國人會面，駐處後續並將配合國人意願，協助向法國警方報案。
外交部重申，各方應遵守奧林匹克精神，即卓越、友誼、尊重的價值，並遵守國際奧委會規定及地主國法律，觀賞賽事時保持和平理性並互相尊重，這也是對各國參賽選手的尊重。
另外，有關國人在比賽中持印有「東奧in」台灣字樣的加油毛巾，遭現場保全奪走一事，外交部亦同時責成駐處向主辦單位反映其過度執法。