李晧禎同框「三振舞爆紅」李珠珢畫面太美！驚呼好高洩她真實比例
26歲韓籍啦啦隊女神李晧禎擁有甜美外貌、172公分傲人身高，加盟富邦啦啦隊Fubon Angels人氣高漲。她一掃無緣在中華職棒明星賽應援遺憾，7月27、28日隨球團在台北大巨蛋「G！POP流行音樂節」登場，還和因「三振舞」爆紅的南韓起亞虎啦啦隊李珠珢同組互動，近期釋出後台花絮影片，同框畫面太美讓粉絲狂刷影片。
記者林奕如／綜合報導
李晧禎受封「釜山女神、最甜外援」，參加富邦悍將7月27、28日在台北大巨蛋舉辦主場賽事「G！POP流行音樂節」，富邦女孩們也和受邀來台的南韓起亞虎啦啦隊互動。
李晧禎被分配到和「AI美人」李珠珢、朴信妃同一小組，李晧禎一開始就驚訝：「不是大家都好高，我這樣踮腳。」李珠珢看起來嬌小，其實官方資料身高是170公分，站起來跟李晧禎差不多，這一組都是長腿組，跟旁邊身高約160公分隊友小組有對比。
李晧禎個性比較怕生，自認是I人（內向），李珠珢也一樣，第一次見面都沒有話聊，氣氛跟旁邊小組明顯不同，不過李晧禎內心話是想要快點變熟，「我盡量變熟，我努力看看。」李晧禎站上台北大巨蛋全力應援，富邦女孩們還和起亞虎啦啦隊一起大跳爆紅「三振舞」，結束應援後下台，李晧禎和李珠珢面對鏡頭打招呼，李珠珢說：「我們變熟了，應該。」李珠珢也跟著說：「應該。」兩人互動讓粉絲都笑了。