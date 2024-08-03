總統府資政、國策名單惹議 沈富雄一看嘆：對賴清德敬意煙消雲散
總統府1日公布新聘資政27人、國策顧問73人，名單中包括高齡98歲的賴清德舅舅童永、去年因MeToo事件而辭任的顏志發等爭議人士。對此，前立委沈富雄表示，看到名單後，他對總統賴清德殘餘的敬意煙消雲散。
記者王德蓉／綜合報導
沈富雄2日在節目《少康戰情室》表示，一個總統可以營造一個假象，讓人民相信他是好人，也能從總統提名的名單，看出他是一個怎樣的人。沈富雄說，自己對賴清德原本有一點殘餘的敬意，可看到這名單，他所有的敬意都煙消雲散。
沈富雄說，這幾年來資政、國策顧問名單的浮濫，大家其實已經沒什麼敬意了。有個總統府資政在名片上，就能行走天下，會被認為是在總統府行走、巴結的人；而有的人流口水想要擠進名單內，千拜託萬拜託，名單出來以後，失望哇哇叫的一大堆；不過也是有有風骨的人，怎麼樣也不當，這種人還要有點斤兩、有點本錢，敢說出「我不當」，還會讓總統捨不得，但這樣的人在台灣是少之又少。
沈富雄也指出，此次資政及國策名單內，很多是台南人，就是賴清德多年來跟台南的關係，比如韓良誠，是他媽媽的醫師。沈富雄直言，賴清德用人很奇怪，國策顧問跟資政已經失去原來的功能，既不「資」、也不「問」，也不要你「問」。