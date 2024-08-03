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今夜11點鬼門開！拜拜供品準備、祭拜避開這時間　鬼門開禁忌注意

▲農曆七月初一，新竹都城煌廟開鬼門儀式，由城隍爺親自坐鎮，八爺來執行開鬼門任務，是極具民俗性意義的科儀。（示意圖／截自新竹市政府）
▲農曆七月初一，新竹都城煌廟開鬼門儀式，由城隍爺親自坐鎮，八爺來執行開鬼門任務，是極具民俗性意義的科儀。（示意圖／截自新竹市政府）

記者鍾怡婷/綜合報導

2024鬼門要開了！雖說明（4）日才是農曆七月初一，不過實際農曆七月自今晚子時（23:00）開始，別忘記今天就要開始注意鬼月禁忌，並且鬼門開當天需要祭拜好兄弟，用意為接風洗塵，讓路過的陰間好兄弟們可以止飢、休息，是積福報、旺運的好時機。《NOWnews》也整理了鬼門開拜拜的懶人包，從供品準備、拜拜流程、鬼月禁忌一次收，鬼門開拜拜要選下午2點到下午6點為佳，禁止在晚上7點後祭拜。

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🟡2024年鬼門開時間：今（3）日深夜23:00（子時）鬼門開，雖說國立8月4日為農曆七月初一，不過農曆一天的開始是子時。

🟡2024年鬼門關時間：鬼門關在國曆9月2日（農曆七月三十日）

🟡鬼門開祭拜好兄弟、地基主

可在2023年8月16日（七月初一）的下午兩點到五點，為好兄弟辦一場簡單樸素的「接風宴」，不需像中元普渡一樣準備太豪華的菜色，可準備一些小糕點就好；另外也別忘了準備毛巾、牙刷、牙膏、香皂、鏡子等用品，讓好兄弟可以好好清潔、整理自己。

鬼門開主要祭拜好兄弟、地基主，讓剛從陰間來到陽間的祂們，可以稍作休息再上路前往目的地，吃點東西、梳妝打扮，最後燒點紙錢讓好兄弟帶在身上，體現了農曆七月「慈悲月」救濟、互助、互重的精神。

中元普渡祭拜時切記放置臉盆毛巾在旁邊，供好兄弟們使用。（圖／保庇NOW資料圖）
▲農曆七月鬼門開或普渡祭拜時，都會放置臉盆毛巾在旁邊，供好兄弟們使用。（圖／保庇NOW資料圖）
🟡鬼門開怎麼拜？

每樣供品都上桌並各插上1炷香，準備好後，每人點3炷香祭拜，簡單告知好兄弟有供品可享用即可，插完香後有準備「經衣」的要先燒化，代表好兄弟梳洗、更衣後再用餐。等香燒得差不多後，在開始燒化銀紙，最後收拾供桌。

🟡供品禁忌，水果不能準備單數

水果要選擇單數，因為古代易經中單數是陽數，雙數是陰數。禁用香蕉、李子、梨子在台語有「招、來的意思」；荔枝、龍眼、葡萄等成的水果也要避免，有鬼魂成群結隊或死一串的不祥含義；有「籽」水果視為不潔，應避免作為供品。

🟡鬼門開拜拜禁忌

1、供桌不能放家裡，鬼門開拜拜主要是讓路過門前的好兄弟能夠稍作休息，因此只需要在門口祭拜，並且供桌要朝向外，千萬別把供桌設置在家門內，以免招惹好兄弟進門；結束後別把空桌留在原地，代表不留客
2、酸、苦的食物盡量不準備，好兄弟餓了一年終於可以享用美食了，當然要吃好吃的！
3、供品每樣都需插上一炷香，讓好兄弟知道這是準備給祂們享用的
4、不說自己的姓名，以防好兄弟找上門
5、不向好兄弟祈求庇佑和平安，好兄弟不是神明
6、不燃放鞭炮，以免嚇到好兄弟
7、不隨便亂講話、禁止打鬧嬉笑，以免有不禮貌之意

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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