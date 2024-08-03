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京華城案柯簽的？彭振聲已澄清　柯文哲轟「簡七段」沒信用不用理

▲民眾黨主席柯文哲出席第二次黨代表大會，他受訪時重申，京華城案經過好幾個委員會及小組會議，絕非他一人可以決定。（圖／記者朱永強攝，2024.08.03）
▲民眾黨主席柯文哲出席第二次黨代表大會，他受訪時重申，京華城案經過好幾個委員會及小組會議，絕非他一人可以決定。（圖／記者朱永強攝，2024.08.03）

記者林詠青／高雄報導

民眾黨5週年黨慶，今（3）日上午在高雄召開第二次黨代表大會。針對北市議員簡舒培昨指，前副市長彭振聲向她坦承京華城容積案是柯文哲自己簽的；柯文哲則回擊，彭已打臉簡舒培「加油添醋」、「簡七段這傢伙沒有信用不用理」。彭20日若要出席專案小組會議，「願意出席就出席」；但他個人則是「不想再幫你們（議員）製造聲量」。

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民眾黨主席柯文哲連日在高雄跑行程，今天並在高雄展覽館舉行第二次黨代表大會暨黨慶「內逗大賽」。針對民進黨北市議員簡舒培轉述，柯文哲任內的副市長彭振聲向北市議會坦承，柯文哲多數案子都不管，但就只過問京華城案，且「新創」的容積獎勵也是柯自己簽的。不過，彭振聲昨接受《聯合報》採訪時表示，簡舒培加油添醋，很多話不是他的原意，而且沒提「京華城案由柯文哲自己簽。」

對此，柯文哲則大酸簡舒培是「簡七段」、「這傢伙就簡七段了，沒有信用不用理妳。」他並強調，自己對京華城案有信心，重申這種案子要經過都市計畫委員會、都市計畫審議委員會，他查過，整個過程中有3個專案小組，「人員也不是重複的，又有都發局上上下下這麼多官員」，絕非柯文哲或彭振聲一個人可以決定。

柯文哲強調，「還有最重要，台北市政府是公開透明，我們這種會議紀錄全部都上網了；再怎麼樣，不是公開上網，至少府內系統都在。」而且他任內有有晨會制度，「有爭議的，早就拿出來討論了」。

至於北市議會京華城案專案調查小組，預計8月20日加開會議訪談彭振聲，傳彭振聲願意親自出席。柯文哲則表示，彭願意出席就出席，但他很清楚議會專案小組就是要對付柯文哲，「我也不想被他們欺負。我態度很清楚，所有會議紀錄都上網公開，把問題列出來，我再一一回答，但我不想再幫你們製造聲量。」

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