奧運羽球／王齊麟場邊對李洋爽喊「有牌了」 球迷笑瘋：真屁孩
2024巴黎奧運男雙羽球項目，台灣羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟組合，昨（2）日擊敗丹麥組合後，挺進金牌戰，而兩人精彩表現和場上小動作都掀起網上討論。就有網友發現，兩人奪下4強戰勝利，在場邊收東西時，王齊麟將球拍放進包包後，轉頭對李洋說了3字，看嘴型像是「有牌了（獎牌）」，之後還仰頭狂笑，讓球迷笑翻，「真的會被齊麟笑死！好可愛的屁孩。」有網友在Threads上熱議一段賽後花絮從嘴型和收音來推測，大多人認為他是在講「有牌了（獎牌）」。講完後，王齊麟低了一下頭，但似乎又忍不住心中喜悅，十分有趣。
記者吳政紘/綜合報導
王齊麟海巡隊長 天天掛網
王齊麟雖然身扛奪獎壓力，但還是不忘「活網」，被粉絲戲稱是「海巡隊長」，幾乎是有求必應，這起事件網友注意到他的嘴型。
值得注意的是，王齊麟就現身其中一篇Threads貼文，並沒有否認自己是在講「有牌了」，只是留言問「會不會笑得很欠打？」似乎默認。
不少網友看到他留言笑瘋：「王齊麟女友：『啊他就是小屁孩啊』」、「那個有牌了真的笑出來，是上班族看到薪水入帳的心情嗎」、「感覺齊麟今天做夢會笑，然後李洋會爬起來把他巴醒！」「仔細聽，他後面還說了一句『爽』」、「李洋也在旁邊淡淡地笑啊」、「李洋：別躺地上！別坐下！別拿我拍！」
此外，麟洋配連兩屆奧運打進金牌戰，也至少替台灣進帳一面獎牌，也是羽球選手在奧運的最佳紀錄，寫下台灣歷史新頁，不少球迷也很喜歡跟兩人互動，而利用社群一起為台灣加油。