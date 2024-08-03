麟洋配殺進金牌戰了！8/2中華隊最新戰績整理　奧運獎牌榜大洗牌

奧運羽球／王齊麟場邊對李洋爽喊「有牌了」　球迷笑瘋：真屁孩

▲台灣羽球男雙麟洋配搶進巴黎奧運金牌戰，王齊麟高喊「有牌了」，引發球迷關注。（圖／王齊麟臉書）
▲台灣羽球男雙麟洋配搶進巴黎奧運金牌戰，王齊麟高喊「有牌了」，引發球迷關注。（圖／王齊麟臉書）

記者吳政紘/綜合報導

2024巴黎奧運男雙羽球項目，台灣羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟組合，昨（2）日擊敗丹麥組合後，挺進金牌戰，而兩人精彩表現和場上小動作都掀起網上討論。就有網友發現，兩人奪下4強戰勝利，在場邊收東西時，王齊麟將球拍放進包包後，轉頭對李洋說了3字，看嘴型像是「有牌了（獎牌）」，之後還仰頭狂笑，讓球迷笑翻，「真的會被齊麟笑死！好可愛的屁孩。」有網友在Threads上熱議一段賽後花絮從嘴型和收音來推測，大多人認為他是在講「有牌了（獎牌）」。講完後，王齊麟低了一下頭，但似乎又忍不住心中喜悅，十分有趣。

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王齊麟海巡隊長　天天掛網

王齊麟雖然身扛奪獎壓力，但還是不忘「活網」，被粉絲戲稱是「海巡隊長」，幾乎是有求必應，這起事件網友注意到他的嘴型。

值得注意的是，王齊麟就現身其中一篇Threads貼文，並沒有否認自己是在講「有牌了」，只是留言問「會不會笑得很欠打？」似乎默認。

不少網友看到他留言笑瘋：「王齊麟女友：『啊他就是小屁孩啊』」、「那個有牌了真的笑出來，是上班族看到薪水入帳的心情嗎」、「感覺齊麟今天做夢會笑，然後李洋會爬起來把他巴醒！」「仔細聽，他後面還說了一句『爽』」、「李洋也在旁邊淡淡地笑啊」、「李洋：別躺地上！別坐下！別拿我拍！」

此外，麟洋配連兩屆奧運打進金牌戰，也至少替台灣進帳一面獎牌，也是羽球選手在奧運的最佳紀錄，寫下台灣歷史新頁，不少球迷也很喜歡跟兩人互動，而利用社群一起為台灣加油。

▲王齊麟做鬼臉討女友陳詩媛歡心。（圖／陳詩媛IG）
▲王齊麟私底下很搞笑，還會做鬼臉討女友陳詩媛歡心。（圖／陳詩媛IG）
▲「麟洋配」王齊麟、李洋確定晉級金牌戰，且巴黎奧運羽球男雙決賽門票已幾乎賣光。（圖／AP美聯社）
▲「麟洋配」王齊麟、李洋確定晉級金牌戰，且巴黎奧運羽球男雙決賽門票已幾乎賣光。（圖／美聯社／達志影像）


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