陳佩琪又憶總統藍白合破局、喊入民眾黨 柯文哲：當然表示歡迎
民眾黨今（3）日在高雄展覽館舉行黨代表大會暨5週年黨慶活動，柯文哲的妻子陳佩琪昨發文回憶總統大選藍白合破局過程，證實柯文哲確有遺憾，還說自己已經退休、不是公務員，也想加入民眾黨。對此，柯文哲受訪回應，當時民調掉2次，談合作時白的先跑一半、破局時藍的又跑一半。
記者林詠青／高雄報導
針對桃園市議員黃敬平上政論節目時，透露民眾黨主席柯文哲其實對總統藍白合破局感到後悔。柯文哲的子陳佩琪則臉書發文表示，柯文哲確實有遺憾，他的遺憾在，如果沒有這段過程，他最終會是棄保效應的得利者，「他說他會成功的。」
柯文哲今天受訪時則進一步說明，當時討論藍白合的時候，「白的先跑掉一半」；等到破局，「藍又跑掉一半」。民眾黨有研究過，民調掉了2次就在這兩個階段。「我後來發現，藍白合如果是和平的『和』就沒問題」，從立法院來看，有很多議案可以合作，「合作的合可以，合併的合就很困難，DNA差太多了。」
至於陳佩琪表示，自己已經退休、不是公務員，希望加入民眾黨。柯文哲則稱，「入黨是每一個人的權利，她要入黨，當然表示歡迎啊！」
有關陸委會公布委託政大民調中心公佈的最新調查，民眾黨支持度僅6.2%，柯文哲則回應，其實從政治實務經驗來說，民調高低只要看每天政論節目罵得多用力就知道，如果很差，民進黨不會每天花那麼多力氣攻擊、抹黑民眾黨，「我看，看他們那個（政論節目），比看民調還準」。