NCC前委員稱「政媒集團化」 郭正亮提1問轟：政治IQ有問題
國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥、副主委翁柏宗及林麗雲、王維菁4人任期至7月31日，其中林麗雲、王維菁直言台灣走向「政媒集團化」，電視新聞報導不公及過度政治立場化，新聞頻道逐漸喪失公信力和社會影響力，成為台灣民主危機。對此，前立委郭正亮質疑，為何她們有權力時不處理此事？直呼「不可思議！政治IQ有問題。」
記者王德蓉／綜合報導
對於王維菁、林麗雲卸任後說有政媒集團出現，郭正亮2日在節目《盧秀芳辣晚報》質疑，為何她們有權力時不處理此事？且這還是在她們任內發生的事情，卻視而不見。郭正亮說，國民黨立委也曾提過這個問題，但她們都不處理，安全下莊後卻突然大爆料，是想要做什麼？讓他直呼「政治IQ有問題是不是？」
郭正亮直言，王維菁、林麗雲卸任時好像突然良心發現、在寫悔過書一樣，為何當時處理中天時毫不手軟？面對這麼大的雙標，當時一點良心都沒發現？郭正亮痛批，「現在講的現象，就是你任內最看不下去的現象，沒膽處理，反而處理中天」，且還是配合前行政院長蘇貞昌的指示，配合行政院的態度太明顯，前後兩種嘴臉和標準，卸任後竟然悔過任內沒有處理政商勾結，「不可思議啦」。