民調／46%台灣民眾希望賀錦麗當選 30%民眾表示擔心川普當選
美國現任總統拜登宣布退選，民主黨預期將由現任副總統賀錦麗參選，與共和黨提名的前總統川普競選。根據TVBS民調中心最新調查結果顯示，台灣民眾有46%比較希望是民主黨的賀錦麗當選，只有15%是希望川普當選；另外，70%民眾不贊成付美國保護費，只有14%贊成。
記者陳佩君／台北報導
美國總統大選在即，據TVBS民調中心最新調查結果顯示，台灣民眾有46%比較希望是民主黨的賀錦麗當選，只有15%是希望川普當選，39%沒有表示意見。交叉分析顯示，各政黨認同者都是希望賀錦麗當選的比例較高，民進黨認同者有48%希望賀錦麗當選，高於21%希望川普當選；國民黨認同者更有59%是希望賀錦麗當選，只有10%希望川普當選；中立民眾也是希望賀錦麗當選的比例40%，高於川普的12%。
此外，共和黨候選人川普在媒體訪問中表示，台灣應該要支付美國保護費，對於這項說法，多達70%民眾表示不贊成付美國保護費，只有14%表示贊成，另外15%沒有表示意見。
目前川普與賀錦麗的聲勢不相上下，對於川普當選美國總統，有30%民眾表示擔心，但有52%民眾表示並不擔心，17%沒有意見。交叉分析顯示，國民黨認同者表示擔心的比例較高，為44%，但也有42%不擔心；民進黨認同者有29%表示擔心，54%並不擔心；中立民眾23%擔
該調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於 113年7月22日至8月1日晚間18：30至22：00，共接觸1,400位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為279位，拒訪率為19.9%，最後成功訪問有效樣本1,121位（市話561、手機560），在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。