許光漢寵粉威力太狂！女粉被抽中上台秒爆哭　Lulu爭取摸頭殺加持

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許光漢表示沒想到現場有那麼多人前來支持，更分享角色吳明翰的回歸：「原汁原味的臭直男又回歸了，但這次臭直男這次會展現出很多溫暖的地方！而這次身為動作戲擔當，有許多車拍戲，甚至有一場在攝影棚裡要假裝自己被車子甩，覺得自己很像搞笑。」
王淨直言《正港分局》中可以靠譜的隊員只有李淑芬（Lulu黃路梓茵 飾）：「我覺得她比較認真，除了她以外的小隊員，包含局長都可以先下班了。」更分享私下覺得最靠譜跟最不靠譜的都是馬念先本人：「因為馬哥他太融入角色中，所以在現場的即興發揮都出人意料，有時候大家會不小心就跟著笑場了。」馬念先說自己本色演出，更對王淨說：「你剛剛讓我一拳打醒了。」王淨則說：「你剛剛是在發呆嗎？」引起觀眾笑聲不斷。
黃奇斌飾演臥底警察少年，分享自己的首次演戲：「真的是充滿挑戰，而且臥底過的少年其實是個不敢承認自己是文藝青年的文藝青年。」Lulu黃路梓茵則說自己是以影迷的身分加入的，更在收到腳本時就得知林子晴（王淨 飾）是新任小隊長，當時《關於我和鬼變成家人的那件事》還沒有上映。
林鶴軒在影集裡身為一名法醫私下卻是地下偶像的狂粉，並現場大跳應援舞，更加碼許願許光漢一起，許光漢則拉整個正港小隊員們一起來跳，現場氣氛來到最高點，陳彥佐詮釋警局可愛擔當的小胖也分享這次回歸心情：「超爽的，因為還可以繼續站在學長（許光漢）旁邊，還可以一直吃東西。」許光漢則說：「他就是我們《正港分局》的吉祥物。」
Netflix犯罪推理喜劇影集《正港分局》，是監製金百倫和導演程偉豪、殷振豪攜手打造電影《關於我和鬼變成家人的那件事》的後續衍生影集，將於8月22日Netflix全球獨家上線。