朱立倫現身力挺！謝國樑：別讓基隆變仇恨堆疊 罷免案要投不同意
基隆市長謝國樑面臨罷免危機，國民黨主席朱立倫今（3）日現身基隆與謝國樑一起享受美食，表達對謝國樑的支持。謝國樑受訪說，基隆是一座充滿愛的城市，不應該用仇恨來堆疊，台灣民眾都希望政局穩定，如果未來的市長罷免投票通過，明年會有立委的大罷免潮，這是大家所不樂見，呼籲未來的罷免投票，一定要投不同意票。
記者何哲欣／台北報導
謝國樑說，這幾天看到很多對他跟蹤、騷擾、尾隨的新聞，卻看不到他相關施政的討論，很多不理性的攻擊，都不是在討論基隆市長到底適不適任，但基隆市民是良善的，不喜歡看到負面攻擊，呼籲所有團體用理性和平方式，表達自身訴求，不要把那麼多仇恨，建構在基隆這座有愛的城市。
謝國樑也呼籲，未來的罷免案投票，要投下不同意票，因為這次基隆罷免投票 不只關心基隆，關心到台灣未來，假如罷免案通過，他不幸被罷免，明年2月開始，會有大罷免潮，會有很多立委被罷免，這不是台灣民眾樂見，呼籲基隆市民一定要站出來，用實際行動表達希望台灣政局穩定。
今天謝國樑與朱立倫合體的地點，恰好是民進黨籍基隆市議長童子瑋家族經營通訊行的隔壁，引發童子瑋不滿，認為是霸凌。謝國樑對此也解釋，他一開始並不知道，但童子瑋覺得不適當，那就改地點，絕對沒有挑釁的意味。