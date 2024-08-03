林郁婷一打開飛巴黎行李箱「有衛生棉」 粉絲心碎：我眼淚飆出來
我國拳擊女將林郁婷參戰巴黎奧運被拿性別做文章，經典系列小說《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling）質疑她不是生理女性，應該沒有參賽資格，但遭國際奧會駁斥，並對林郁婷承受網路霸凌感到悲痛。昨（2）日有女網友發文表示，看見林郁婷帶衛生棉赴法國比賽，心疼地說：「我的眼淚飆出來。」
記者楊穎軒／綜合報導
一名女網友在Threads發文：「剛剛看到林郁婷7/25的IG貼文，秀她巴黎奧運帶的東西，其中還有衛生棉，我的眼淚飆出來。」林郁婷的文章中，她開箱前往巴黎奧運的行李廂內容物，有練拳套、繃帶、訓練負重器材、訓練鞋、藍牙喇叭、水壺、訓練恢復飲品、放鬆花生球、訓練體重控制服裝、體重計和筆記型電腦等。
其中較貼身的私人物品，林郁婷也大方分享，除了有口罩、御守還有女生必備的衛生棉，她感謝贊助生活用品的廠商，「從口罩到衛生棉，用他們的專業和品質守護我場下的生理健康，讓我得以安心、勇敢地前進每個賽場。」
對於林郁婷遭受的性別質疑，大批網友看不下去，「真的不該被攻擊成這樣，好想把衛生棉甩到XXX跟XXX身上」、「想到就心碎」、「他們是不是把台灣當作什麼落後沒有醫療常識的國家嗎？哪國家會讓男生做廣告衛生棉？看新聞越看越氣」、「很諷刺的是，恐跨的JK羅琳說有月經的才是女人。現在這題怎麼解？不過也不用跟XX講道理，等一下被講故意帶棉棉裝女人！」