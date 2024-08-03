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影／大谷翔平第33轟出爐！超狂甩棒「3分砲」　道奇5:6不敵運動家

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平開轟，本季第33轟出爐，他奮力甩棒好霸氣。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平開轟，本季第33轟出爐，他奮力甩棒好霸氣。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

大谷翔平開轟了！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊今（3）日作客奧克蘭運動家隊主場，道奇日籍二刀流好手大谷翔平在9局上開轟，一棒轟出3分砲，不過道奇隊最終還是以5:6落敗。大谷翔平這場擔任第一棒，上次開轟已經是7月28日，沒想到這場比賽，他又相隔4場後逆勢開轟。大谷這場打一棒，指定打擊，前2打席分別是中外野飛球被接殺，第三打席敲出三壘飛球出局，第四打席又敲出一壘滾地球，讓他心情很悶。

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大谷火力全開　終於不悶了

大谷從7月28日之後，連續15打數都未敲安，其中雖然有保送上壘，但他大多打成不營養的球，顯示出他狀況有點下滑。

不過大谷這場在9局上扮演英雄，9局上道奇落後4分，Enrique Hernández敲安，James Outman獲得保送上壘後，大谷面對運動家投手Tyler Ferguson.，面對150公里快速直球，在紅中偏高位置，讓大谷一棒轟出右外野3分砲，幫助道奇追到1分差，不過最後道奇還是以5:6落敗。

大谷已經4場沒有開轟，這場打擊率下滑到3成08，不過本季第33轟出爐，讓他依舊獨居國聯全壘打王寶座，79分打點。大谷開轟後帥氣甩棒，還跟隊友慶祝，算是一吐悶氣。

大谷翔平上次開轟已經是7月28日對戰太空人，此役道奇打線首局由Enrique Hernández轟出2分砲領先，但運動家隊後來居上，尤其Shea Langeliers、Seth Brown在4局各砲轟道奇先發投手Gavin Stone。

運動家隊又在5局海灌4分，包括大谷前隊友Miguel Andújar的三壘安打帶動下，Brent Rooker也轟出2分砲，一口氣拉開比數，不過道奇隊在9局上反擊，可惜還是功虧一簣。


▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平開轟，他奮力甩棒好霸氣。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平開轟，他奮力甩棒好霸氣。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平開轟，他也差點幫道奇隊翻盤。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平開轟，他也差點幫道奇隊翻盤。（圖／美聯社／達志影像）

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