影／大谷翔平第33轟出爐！超狂甩棒「3分砲」　道奇5:6不敵運動家

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大谷從7月28日之後，連續15打數都未敲安，其中雖然有保送上壘，但他大多打成不營養的球，顯示出他狀況有點下滑。
不過大谷這場在9局上扮演英雄，9局上道奇落後4分，Enrique Hernández敲安，James Outman獲得保送上壘後，大谷面對運動家投手Tyler Ferguson.，面對150公里快速直球，在紅中偏高位置，讓大谷一棒轟出右外野3分砲，幫助道奇追到1分差，不過最後道奇還是以5:6落敗。
大谷已經4場沒有開轟，這場打擊率下滑到3成08，不過本季第33轟出爐，讓他依舊獨居國聯全壘打王寶座，79分打點。大谷開轟後帥氣甩棒，還跟隊友慶祝，算是一吐悶氣。
大谷翔平上次開轟已經是7月28日對戰太空人，此役道奇打線首局由Enrique Hernández轟出2分砲領先，但運動家隊後來居上，尤其Shea Langeliers、Seth Brown在4局各砲轟道奇先發投手Gavin Stone。
運動家隊又在5局海灌4分，包括大谷前隊友Miguel Andújar的三壘安打帶動下，Brent Rooker也轟出2分砲，一口氣拉開比數，不過道奇隊在9局上反擊，可惜還是功虧一簣。