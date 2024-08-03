金價逼近新高後拉回！黃金存摺衝2617元天價　100公克半年賺近3成

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在美元走弱之下，國際金價也一度漲超過1%，衝上2477美元，距離歷史新高2483美元不遠，但在金價衝高後，也面臨獲利回吐賣壓，很快又回跌到2411美元，目前在2437美元附近震盪。
隨著國際金價衝高，新台幣計價的黃金存摺每公克也再突破2600元，台銀黃金存摺賣出價昨日一度見到2617元新天價，超越7月17日所創下的新高2613元，目前拉回至2606元附近。若與今年低點2月15日低點2025元相較，若當時買了100公克，近半年就賺了5萬9200元，投報率近3成。
根據台銀研究報告指出，盛寶銀行（Saxo Bank）大宗商品策略主管Ole Hansen出具報告指出，在市場對美聯儲將於9月啟動降息之預期逐步提高下，金價創下歷史新高2483.60美元，僅略低於該行年終目標價每英兩2500美元，另外7月主要交易所共同基金總持倉量出現2022年3月以來最大單月增加量，亦反應利率敏感型投資人對黃金興趣正在提高。
另外，美國銀行(Bank of America)貴金屬分析師Michael Widmer出具報告指出，隨著白銀工業需求穩健成長，相較黃金似乎具有較強的基本面支撐，預估年底前銀價表現可能優於金價，金銀比將由目前的85倍降至75倍。報告另預估今年平均銀價為28美元，2025年平均銀價為34.5美元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。