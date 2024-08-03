美股暴跌因AI泡沫破了？花旗策略師示警：AI拋售潮才剛要開始

金價逼近新高後拉回！黃金存摺衝2617元天價　100公克半年賺近3成

▲美國就業數據表現疲弱，提高市場對今年美國降息的預期，美元指數跌破104，國際金價一度衝上2477美元，台銀新台幣計價的黃金存摺也一度見到2617元的歷史天價。（圖／記者顏真真攝）
▲美國就業數據表現疲弱，提高市場對今年美國降息的預期，美元指數跌破104，國際金價一度衝上2477美元，台銀新台幣計價的黃金存摺也一度見到2617元的歷史天價。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美國就業數據表現疲弱，加劇市場對經濟衰退的擔憂，也提高對今年大幅降息的預期，美元指數失守104，加上中東緊張局勢再起，國際黃金價格一度逼近高點，每盎司來到2477美元，隨後獲利了結賣壓出籠，拉回至2437美元附近。值得注意的是，台灣銀行以新台幣計價的黃金存摺，每公克賣出價一度漲到2617元歷史天價，目前拉回至2606元，若與今年低點2月15日2025元相較，當時買入100公克，近半年投報率有29.23%。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國勞工部公布數據，非農就業人數僅新增11.4萬人，創下3年半來新低，遠低於市場預期的17.5萬個；失業率則升至4.3％，高於預期的4.1%，引發華爾街對於經濟即將陷入衰退的擔憂，市場押注美國聯準會（Fed）今年將更大幅度降息，美元指數也大跳水，失守104，一度下探103.1附近。

在美元走弱之下，國際金價也一度漲超過1%，衝上2477美元，距離歷史新高2483美元不遠，但在金價衝高後，也面臨獲利回吐賣壓，很快又回跌到2411美元，目前在2437美元附近震盪。

隨著國際金價衝高，新台幣計價的黃金存摺每公克也再突破2600元，台銀黃金存摺賣出價昨日一度見到2617元新天價，超越7月17日所創下的新高2613元，目前拉回至2606元附近。若與今年低點2月15日低點2025元相較，若當時買了100公克，近半年就賺了5萬9200元，投報率近3成。

根據台銀研究報告指出，盛寶銀行（Saxo Bank）大宗商品策略主管Ole Hansen出具報告指出，在市場對美聯儲將於9月啟動降息之預期逐步提高下，金價創下歷史新高2483.60美元，僅略低於該行年終目標價每英兩2500美元，另外7月主要交易所共同基金總持倉量出現2022年3月以來最大單月增加量，亦反應利率敏感型投資人對黃金興趣正在提高。

另外，美國銀行(Bank of America)貴金屬分析師Michael Widmer出具報告指出，隨著白銀工業需求穩健成長，相較黃金似乎具有較強的基本面支撐，預估年底前銀價表現可能優於金價，金銀比將由目前的85倍降至75倍。報告另預估今年平均銀價為28美元，2025年平均銀價為34.5美元。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

金價衝上2458美元後回跌！專家仍看好漲勢　但建議回測這價位再追

台股重挫千點！新台幣沒跟著崩跌僅貶5.5分　專家點出2大可能原因

美元大跳水！日圓衝146、換匯更貴0.2276元　晚3周少換2.4萬

台股周跌481點！市場逆風加重　法人建議中長期策略主動選股為佳

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生