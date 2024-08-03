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SCFI指數連4跌！本週續跌3.3%　運價何時反彈？業者：有望8月底

▲最新一期上海集裝箱出口（SCFI）在連續13漲上漲後，指數連4跌，本周下滑115.2點或3.34％、來到3332.67點。（圖／長榮提供）
▲最新一期上海集裝箱出口（SCFI）在連續13漲上漲後，指數連4跌，本周下滑115.2點或3.34％、來到3332.67點。（圖／長榮提供）

記者陳郁柔／台北報導

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）在連續13漲上漲後，指數連4跌，本周下滑115.2點或3.34％、來到3332.67點，其中又以美西線下跌逾6％最多。，國內知名的物流業者認為，美西線還是受到低價小船加入影響，市場需求轉熱絡，修正有望在8月告一段落。

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最新一期上海航交所運價指數（SCFI）本週持續走跌，下滑115.2點或3.34％、來到3332.67點，呈現連4跌。

其中四大跨洋航線行情分別如下，歐洲線每TEU（20呎櫃）為4907美元、較前期減少84美元，跌幅1.68%；地中海航線每TEU（20呎櫃）為4997美元、較前期減少273美元，跌幅5.24%；美西線每FEU（40呎櫃）為6245美元、較前期減少418美元，跌幅6.27%；美東每FEU（40呎櫃）為9346美元、較前期減少211美元，跌幅2.21%。

其他航線表現則為，波斯灣線每箱運價2217美元，周漲2美元，漲幅0.09%；南美線（桑托斯）每箱運價7867美元，周跌72美元，跌幅0.91%；東南亞線（新加坡）每箱運價628美元，周跌45美元，跌幅6.69%。

物流業者分析，近期已感受到出口貨量開始增溫，各家海運公司8月也陸續宣布加收GRI及旺季附加費用，加收的幅度約在1000到2000美元之間，隨著各種附加費用仍在加收當中，代表市場供、需仍舊吃緊。

運價本週仍呈現下跌，市場分析，運價下跌主要有三大原因，一、之前連續13周大漲，運價因應市場需求變化回檔修正；二、美西線有小型船舶業者低價搶市；三、7月亞洲區的需求受到6月不少客戶趕出貨效應，7月未見貨量大幅提高，所以運價持續下滑。

承攬商指出近期貨量較少，所以運能一旦增加運價就容易鬆動，不過除美西一直有新的航商開出加班船外，歐洲、美東航線後續還是很有支撐，因為繞行好望角的船舶在惡劣天氣影響下航程還是不穩定，另外巴拿馬運河通行船舶數量雖然拉高到36艘，但也還存在限重問題，短期航運通暢的穩定性還是有諸多變數，8月中旬隨貨量增加，也有航商開始醞釀漲價。

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