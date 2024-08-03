慈妹穿小背心烤肉！天氣太熱大露水蛇腰 粉絲暈：流汗位置超性感
26歲「Fubon Angels」慈妹（本名彭翊慈）憑呆傻娃娃臉、156公分嬌小身型及32C、22、30勻稱三圍，7年來圈粉無數球迷，IG突破40萬追蹤數。慈妹近日分享一組穿清涼衣著烤肉的照片，苗條曲線畢露，網友一看心中小鹿亂撞：「脖子的汗水不會太性感嗎？」
記者楊穎軒／綜合報導
昨晚，慈妹在粉專分享一系列烤肉的相片，她戴黑色漁夫帽，穿紅白條紋的細肩帶小背心，搭配寬版丹寧褲，兩截式穿搭露出窈窕的水蛇腰，以及弧形胸線，天氣炎熱加上炭火烘烤，慈妹斗大的汗珠從脖子滑入胸口，兩條清楚的汗痕現形。
慈妹在附文寫下：「認真烤肉！算是個outdoor咖嗎？」貼文一發布，PS女神短今說：「淡妝也好美！」樂天女孩巫苡萱笑說她「烤到出水」，網友爭相留言：「那個汗...」、「我可以幫烤」、「汗水混合肉香」、「汗的位置...」、「為什麼烤個肉也可以這麼正！」
從啦啦隊跨足演藝工作 慈妹向籃籃、林襄看齊
慈妹年初接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露2022年踏入藝能界是她最驕傲的事，也持續向前輩籃籃、林襄學習，「上節目的時候很快樂，喜歡帶給大家歡樂的感覺，踏入全新的領域每一次收穫都很多，直到陸陸續續收到朋友的消息，才發現我好像又往前邁進了一大步。」
一談到棒籃雙棲、忙碌的啦啦隊生活，慈妹說：「我很喜歡跳舞、應援，覺得這類的工作都難不倒我，但直播工作我就有花一些時間去適應，一開始抓不到訣竅的時候真的會覺得心滿累的，但也在直播學到了很多，談吐、說話技巧、反應力等等，當然在啦啦隊我也學到滿多的東西，現在我的工作夥伴也都是我很好的姐妹淘們，我非常珍惜。」