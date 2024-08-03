奧運羽球／麟洋配小心！中國「梁王」火力猛　梁偉鏗被比作傅海峰

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梁偉鏗體型屬於小鋼砲型的，他身高不高，僅有176公分，但結實壯碩，核心力量強，移動中殺球身體、力量集中，角度和質量好，可以出色的轟炸對方防線。中國羽球一向重視雙打組合的扣殺威力，「風雲組合」的傅海峰被認為是羽壇罕見極品重砲，而之後的「雙塔」李俊慧／劉雨辰則身高都在190公分以上，殺球像是直接砸在地板上，威力極強。梁偉鏗則被認為是這些人的傳人。
而王昶則是出色的前場球員，網前判斷和敏捷都在水準之上，可以給後場的梁偉鏗製造出扣殺機會。另外，他們的防守也非常出色，各方面都有展現出目前世界排名第一的水準，所以才能在東京奧運之後快速崛起。
梁王已是頂尖男雙 印度名將將他們比作風雲組合
梁偉鏗／王昶目前是世界羽聯男雙排名第一的組合，而且積分破10萬分，印度男子雙打名將Rankireddy曾這樣稱讚他們：「梁偉鏗／王昶現在已經不是年輕的後起之秀，我會把他們比作蔡贇和傅海峰。他們的技術非常全面，而且顯得十分穩重、沉著、有力量」。
不過這一對組合也並非沒有缺點，他們兩人目前都才23歲，穩定度可能還無法和前輩們相比，容易在比賽中出現「斷電」的情形，突然一小段時間突然沒辦法得分，進入亂流之中，這可能是麟洋可以去突破加以利用的部分。
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