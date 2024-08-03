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樂天女孩Yuri「爆一年沒收入」終於有工作！曝多隊接洽揭合約動向

▲ 啦啦隊女神Yuri陳怡叡日前驚爆想退團，她今（3）日出席伴手禮品牌一日店長活動，終於有工作了，透露之前確實有近一年沒商業活動。（圖／Yuri陳怡叡IG）
▲ 啦啦隊女神Yuri陳怡叡日前驚爆想退團，她今（3）日出席伴手禮品牌一日店長活動，終於有工作了，透露之前確實有近一年沒商業活動。（圖／Yuri陳怡叡IG）

記者林奕如／台北報導

樂天女孩Yuri陳怡叡擁有「地表最美啦啦隊」美名，日前透露轉隊後第一次整個月都沒球團工作，更說：「我已經找不到任何留下來理由。」她今（3）日出席伴手禮品牌一日店長活動，終於有工作了，她坦言先前確實有長達快一年時間沒有商業活動，而在新聞曝光後，有很多球團來接洽，「希望（樂天）球隊聽到我們的聲音，可以做出一些改進。」

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Yuri爆出失業危機，她表示「球隊內部」沒有安排工作，近一年沒有商業活動的收入，「應該不是只有我，我們成員有30幾個，蠻多女孩都有一樣的困擾。」新聞曝光後，Yuri坦言許多球團有來接洽，她表示，「我就是以現在工作為重，因為在籌備自己的單曲。」

▲▼陳怡叡被譽為顏值最高的啦啦隊女孩。（圖／翻攝自陳怡叡臉書）
▲ 啦啦隊女神Yuri陳怡叡透露每位女孩出場次數是相同，至於合約問題就順其自然。（圖／陳怡叡臉書）
這段時間沒有商業活動，不過球場應援活動還是有進行，Yuri表示，球團給每位啦啦隊女孩的出場次數是相同，「一年是固定場次，大家就是如果自己有事情，可以協調換班或是給班這樣子。」對於自己是否想離隊，以及合約什麼時候到期，她思考一會兒說：「合約就到今年球季結束，我目前自己也不太知道，順其自然，看到時候就是上天怎麽安排。」

Yuri曾和羽球國手王齊麟曾傳出緋聞，不過王齊麟現在穩交同樣是樂天女孩的陳詩媛，她同樣有關心奧運的賽事，「對，他們（王齊麟、李洋）超厲害的，比賽很刺激，謝謝大家。」

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