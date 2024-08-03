台灣球迷為麟洋配加油海報被搶！ 體育署慰問　贈送代表團紀念物

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該場比賽，在法國念書的台灣女學生楊芷芸拿著印有「台灣加油」海報進場應援，但引起疑似中國球迷的不滿，直接走過去撕破搶走，引起議論和國內輿論的不滿。在事情發生後，楊同學也接受體育署長鄭世忠和駐法大使吳志中的慰問。
體育署和駐法大使在事後送給楊同學台灣藍鵲設計的紀念品以及珍珠奶茶的Pin慰問，楊同學也表示希望台灣加油，不要被政治和國際的壓力打敗。不過她也有提到，在喊台灣加油時，曾遭到球場保全要求她到觀眾席後方進行溝通，入場時也被詢問了海報內容，安檢人員也有提醒她有些標語是被禁止的。
東奧毛巾被工作人遠搶走
除了該名同學被搶之外，還有許多台灣觀眾卻在網路上爆料，當時因為拿著「東奧Taiwan in的毛巾」應援，結果被工作人員搶走。
據《中央社》報導，中華奧會榮譽副主席陳士魁提到，其實巴黎奧運官網有明確列出相關規定，「每屆奧運都一樣，包含我自己帶隊去雅典奧運也有碰到，甚至看過直接把人請出場，並非要針對誰，只是希望不要引起紛爭。」
事實上，由於台灣是以中華奧林匹克委員會名義參賽，奧運售票規則規定只能攜帶參賽國代表旗幟進場，因此若有人想入場替台灣加油，只能攜帶中華台北梅花旗進場，不能攜帶「青天白日滿地紅」國旗入場，不過只有國旗部分禁止入場，其他應援小物不限在內，也讓寫有「Taiwan in」的應援毛巾有模糊地帶的空間。
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