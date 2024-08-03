奧運羽球／王齊麟「鬼之換拍」影片網瘋傳！球迷全看傻：太神了
王齊麟太神！巴黎奧運羽球男雙台灣黃金男雙，由王齊麟與李洋兩人搭檔的「麟洋配」，昨（2）晚4強賽對戰丹麥第一組合Kim Astrup與Anders Skaarup Rasmussen，結果麟洋配成功逆轉勝獲得晉級，4日金牌戰將對戰中國組合。第二局開始，王齊麟比賽到一半突然衝到場邊1秒換拍的畫面也引起熱議，被球迷封為「鬼之換拍」，還有網友發文，「換拍第一名的王齊麟，超會換拍。」結果被王齊麟看到，他回出9字：「代表常常斷線打不準」，本人幽默又謙虛的回應態度，再度擄獲許多粉絲的心。有球迷留言：「太神了」、「這真的超強」紛紛留言說讚。
記者吳政紘/綜合報導
王齊麟幽默風趣 還有實力跟謙虛
「麟洋配」賽事表現持續受到台灣人關注，一名網友觀看完比賽後在《Threads》貼出王齊麟出賽時，1秒換拍的經典片段，內文還寫道，「換拍第一名的王齊麟，超會換拍。」王齊麟也發現，並且留下「王齊麟的鬼之換拍」，等於本人認證。
網友也直呼「太神」，紛紛留言：「球拍從哪裡飛進來的」、「王齊麟其實是在忍者村長大的吧！」、「神的領域，還好有回放，當下完全沒發現」、「真的太鬼」、「這真的超強，看回放才發現有這一part」，不過也有人發現「結果他換的是李洋的球拍，然後掛網了」。
另外也有網友提問：「比賽中羽球球拍斷線是很正常的嗎？ 真的是因為太大力所以才打斷線嗎？ 不是因為球拍品質不好嗎？ 」並表示他通常聽到主播說球拍斷線，然後看到球員去換拍才知道斷線 。對此，專業網友解答，「當然不會是球拍品質不好囉。」
至於容易斷線的原因與選手綁的球線有關，「綁的磅數都很高（張力很高），這種很緊繃的狀態再加上選手的大力打法，就很容易磨損造成斷線」，其他影響因素還有氣候、濕度…等，「斷線那瞬間的聲音有時候蠻大聲的，可以聽看看。」