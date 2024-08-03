美股暴跌因AI泡沫破了？花旗策略師示警：AI拋售潮才剛要開始

經濟擔憂加劇美股跌勢！法人看短線修正不一定是壞事　留意4變數

▲美國聯準會（Fed）釋放即將降息訊號，加上美國經濟數據表現不佳，投資人擔憂經濟放緩速度比預期快，經濟擔憂也加劇美股跌勢。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯準會（Fed）釋放即將降息訊號，加上美國經濟數據表現不佳，投資人擔憂經濟放緩速度比預期快，經濟擔憂也加劇美股跌勢。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／台北報導

美國聯準會（Fed）釋放即將降息訊號，加上美國經濟數據表現不佳，投資人擔憂經濟放緩速度比預期快，經濟擔憂也加劇美股跌勢，特別是小型股。法人認為，短線出現修正不一定壞事，反而有助降溫過度樂觀的市場情緒與消除籌碼混亂疑慮，但要留意，這是否預告過去一段時間「壞消息就是好消息」的市場動態，正轉變為「壞消息就是壞消息」，未來1周仍有4大變數亦牽動美股表現，包括美國大選動向、聯準會官員談話、經濟數據及企業財報等，這些都值得留意觀察。

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富蘭克林投顧分析，雖然美國聯準會主席鮑爾釋出「9月可能降息」訊號，但美股仍承壓，一方面是受半導體股拖累，即便AMD一度提振晶片股，Nvidia、Intel傳來利空仍帶來影響，另在初領失業金和7月ISM製造業指數表現不佳下，投資人擔憂經濟放緩速度快於預期，經濟擔憂加劇美股跌勢，特別是小型股，而這是否預告過去一段時間「壞消息就是好消息」的市場動態正轉變為「壞消息就是壞消息」，將值得留意與觀察。

展望下周美股表現，富蘭克林投顧表示，未來一週仍有4大變數值得觀察，包括美國大選動向，美國前總統川普與范斯（JD Vance）將為共和黨正副總統候選人，而民主黨則在拜登宣布退選後改由現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）出面競選總統，隨後民主黨氣勢回升，Real Clear Politics數據(取自8/2)顯示，賀錦麗當選機率大幅上升至44%，川普當選機率已降至51%，差距持續縮小。

再來就是聯準會官員談話，要留意各官員對經濟、就業、通膨、利率前景的看法，還有經濟數據表現，美國將公布7月ISM非製造業指數。另要注意企業財報，包括美超微電腦、Datadog、Take-Two互動軟體、防特網、Equinix、Uber、Aribnb、開拓重工、百勝集團、怪獸飲料、波克夏海瑟威、迪士尼等。

富蘭克林投顧認為，隨美國通膨持續降溫、就業市場趨緩，聯準會主席鮑爾釋放「最快可能在9月降息」的鴿派訊息，芝商所FedWatch數據也顯示投資人預計9月、11月、12月均可能降息，而即使未來美國經濟持續放緩，但由於聯準會具有足夠的降息空間，仍有助支撐經濟，中長期來看，寬鬆貨幣政策將有利美股。

在題材上，隨AI觸角持續擴散與延伸，長期下巨大的AI需求將惠及多個領域，其中，通訊服務、科技是最具AI題材的類股，兩者也是2024年史坦普500指數各類股中企業獲利成長動能最強者，具有基本面支撐，短線出現修正不一定壞事，反而有助降溫過度樂觀的市場情緒與消除籌碼混亂疑慮，並提供逢低進場或定期定額介入機會，另通膨降溫加上經濟持穩也有助提升美國實現軟著陸機率，在此情況下，類股輪動可望逐漸加快，先前表現落後、評價相對較低的類股以及小型股可望受益。

此外，富蘭克林投顧也提到，一般認為，若川普在2024年總統選舉成功當選，則金融、傳統能源、貿易保護受惠者、美國營收為主公司等領域可望受惠，但乾淨能源、進口業者可能受衝擊，若民主黨籍候選人勝出，則乾淨能源、電動車、基礎建設等類股將受惠，但傳統能源、製藥等領域可能受影響，而無論誰當選，中國營收占比較高的公司都可能受到打擊。

而選情確實發生了巨變，在民主黨面臨換將爭論之際，美國前總統川普日前遭遇暗殺未遂事件，但事發後川普強硬表現的照片與影片在全美大肆傳送，形象上獲得支持，各界認為川普當選機率提高。不過，在拜登退選並由副總統賀錦麗出面競選總統後，民主黨氣勢回升，Real Clear Politics數據顯示，川普當選機率降至51%，而賀錦麗當選機率急遽上升至44%，雖當選機率仍落後於川普，但也為總統大選添增更多變數與可能性。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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