《哈利波特》作者質疑林郁婷 她轟：性別麻瓜！真實世界的佛地魔
台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運，因性別議題遭英國知名作家、《哈利波特》作者JK羅琳質疑參賽資格，全台都力挺林郁婷，也幫她抱屈。國民黨立委許宇甄說，J.K.羅琳享有國際知名度，在奇幻小說界有著非凡成就，但在性別議題上，卻是個道道地地的麻瓜，甚至是真實世界的佛地魔，最危險的歧視者。
記者何哲欣／台北報導
許宇甄說，J.K.羅琳比起一般人更有能力查證事件真相，但她在寫文質疑其他國家女性運動員時，彷彿害怕真相，也不願謹慎查證，這與《哈利波特》所要傳達的精神背道而馳；人都會變老，但不一定會長大，J.K.羅琳還活在自己的魔幻世界中，不願面對現實世界的轉變，全世界都在設法消除性別歧視，但J.K.羅琳卻反其道而行。
許宇甄說，J.K.羅琳應該看看國際奧委會的網站及精神，「奧運精神的使命是建立一個和平且更美好的世界，這需要以友誼、團結和公平競爭的精神為基礎，每個人都必須有可能不受歧視地參與運動。」當全世界的運動員在巴黎的奧運舞台上奮鬥時，都應該有不受到歧視的權利。
許宇甄提到，霍格華茲校長鄧不利多曾說：「真相是一種美麗而可怕的東西，需要格外謹慎地對待。」呼籲J.K.羅琳，請重新審視自己的發言，並對自己的不當言論道歉。林郁婷面對無端風波臨危不亂，順利挺進八強賽，是大家的表率，預祝她能過關斬將，為我國奪得金牌，林郁婷加油。