高虹安案補破洞？反制司法濫訴 民眾黨擬成立危機應對委員會
新竹市長高虹安因立委任內助理費案，7月26日遭北院一審宣判7年4個月徒刑，市長職務也遭到停職。台灣民眾黨主席柯文哲今（3）日在黨代表大會上再度批評司法淪為政治打手，民眾心中自有一把尺。在黨代表大會中也通過成立「專業法律支援及公關危機應對委員會」，協助黨員因應網路攻擊與司法濫訴及法律攻防。
記者呂炯昌／高雄報導
民眾黨秘書長周榆修表示，今日在高雄展覽館舉行黨代表大會暨5週年黨慶，在黨代表大會中，有黨代表提案修改章程，對於中央委員部分，現行規定當然中央委員包含黨主席、本黨黨員擔任總統、副總統、立法委員、直轄市市長、縣市長等，黨代表提案將立法委員修改為黨團總召、副總召、幹事長，並新增各縣市議會黨團總召集人，同時明訂出票選中央委員席次不得低於9席，候補至多5席，由全體黨員代表票選產生。
票選中央委員席次不得低於選舉當時當然中央委員及指定中央委員之總數。如任期中遇到票選中央委員請辭或因故無法執行職權，以及任期中當然委員人數增加等兩種狀況，由候補人選依次遞補，其任期至原中央委員之任期屆滿日。
周榆修指出，此案在黨代表大會中經過表決，出席74位中央委員，68位贊同無人反對通過，此案將自第三屆黨員代表大會第一次會議開始實施。
周榆修表示，在臨時動議時，有黨代表提請民眾黨能成立「專業法律支援及公關危機應對委員會」，因民眾黨從政人員經常面臨網路攻擊與司法濫訴及法律攻防等，影響個人聲譽與黨形象，所以希望能成立應對委員會，在會中也獲得黨代表支持通過，未來黨中央會針對此提案著手進行相關規劃與研議。