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林莎寫真破尺度！無人海灘取景超開放　湯屋全裸泡湯露曲線

▲林莎到沖繩拍攝寫真書《3分鐘熱度》，在溫泉湯屋挑戰三點不露「全裸寫真」。（圖／尖端出版提供）
▲林莎到沖繩拍攝寫真書《3分鐘熱度》，在溫泉湯屋挑戰三點不露「全裸寫真」。（圖／尖端出版提供）

記者林奕如／台北報導

林莎以好身材在競爭激烈的寫真界闖出名號，近年成為外景節目《食尚玩家》主持人，她今（3）日舉辦寫真書《3分鐘熱度》簽書會，透露特地到沖繩拍攝，團隊找到了無人海灘取景，她更在私人的溫泉湯屋挑戰三點不露「全裸寫真」，超大尺度讓她也害羞。

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林莎8個月前去沖繩拍攝，這次行程完全沒豔遇，哀怨身邊太多工作人員，每天早上就爬起床拍攝，當時跟團隊去到無人海灘，現場景色相當好，沒有人更放得開。她當時也為了維持身材，不敢吃美食，瘦到42公斤，一回台因為主持外景，馬上胖了5公斤，她笑說：「可能體重機也有問題。」

▲林莎到沖繩拍攝寫真書《3分鐘熱度》。（圖／尖端出版提供）
▲林莎拍寫真為了維持身材，不敢吃美食，瘦到42公斤。（圖／尖端出版提供）
這次她也在湯屋挑戰大尺度照片，現場有做清場，自己也有保護措施，包括胸貼等，沒有很緊張，「整個拍攝過程就像出去玩。」不過去到沖繩戶外有被圍觀，也有很多遊客認出她。父親節將至，她以往都是包紅包，今年準備替爸爸換一台電動車，十分有孝心。

她的主持搭檔李易之前形容自己是失業藝人，他也加碼爆料以前拍戲受欺負的菜鳥經歷，林莎表示，「有看到他限動，但我自己忙到沒注意。」她也澄清，之前有人亂傳她跟人夫李易緋聞，「我跟李易絕對不可能，讓大家誤會就很不好意思。」

▲林莎到沖繩拍攝寫真書《3分鐘熱度》，今出席簽書會分享心得。（圖／讀者提供）
▲林莎到沖繩拍攝寫真書《3分鐘熱度》，今出席簽書會分享成果照片。（圖／讀者提供）

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