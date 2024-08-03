李洋滿臉鬍渣！眾狂勸「刮乾淨拿金牌」 王齊麟親揭原因：不能刮
「麟洋配」李洋、王齊麟昨（2）日在巴黎奧運羽球男雙4強賽中，逆轉勝擊退丹麥組合Kim Astrup、Anders Skaarup Rasmussen，成功晉級金牌戰，2人連兩屆奧運打進金牌戰，為台灣奧運羽球寫下歷史新頁。就有一名網友曬出李洋的鬍渣照，好奇問「李洋是不是相信贏了就不能刮鬍子？」而王齊麟海巡時就曾回覆過「那是他的節奏，不能刮！」也有不少人直言「運動員幾乎都有這習慣，要延續那個好運。」
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友昨日在社群平台Threads上發文，他曬出李洋打贏比賽時滿臉鬍渣的照片，好奇問「李洋是不是相信贏了就不能刮鬍子，所以鬍子從小組賽一直留到現在」，更點名王齊麟求解答：「如果齊麟有海巡到能幫我解惑一下嗎？」
貼文曝光後，不少網友指出，「李洋有說過那是他的迷信，比賽期間不會刮鬍子」、「在台灣很多運動都是這樣的，在順的時候不會剃鬍」、「運動員幾乎都有這習慣，要延續那個好運，不剪頭髮、不剃鬍鬚」。還有過來人分享，「真的不能刮，我以前比賽就是刮下一場扭腳」。
值得一提的是，有另一名網友發文標記王齊麟喊「如果海巡到我，可以請你跟洋哥說刮個鬍子，拿金牌帥一波。」而王齊麟還真的上線幫李洋回答「那是他的節奏，不能刮！」笑翻一票網友。事實上，李洋就曾經在IG發文，表示自己在比賽期間不會刮鬍子，「或許是迷信，但也成為我個人的習慣，如果順利比到最後一天的決賽，鏡頭前的我通常是滿臉鬍渣。」
「麟洋配」李洋、王齊麟昨日在巴黎奧運羽球男雙4強賽中擊敗丹麥組合Kim Astrup、Anders Skaarup Rasmussen，兩人上演精彩的逆轉秀，連兩屆奧運打進金牌戰，明日在金牌戰中，將對上中國組合梁偉鏗、王昶。