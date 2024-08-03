歷經台中三任市長　「全台最高」媽祖雕像動工

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盧秀燕表示，她今天心情非常肅穆虔誠，當初競選市長時的政見，即是若有機會當選，一定要幫海線民眾完成心願。在她當選第一任市長後提出預算，然當時沒有通過，但市府不放棄，尋求民間的資源，她要特別感謝興富發基金會，也是虔誠的媽祖信徒，向市府表達願意捐贈媽祖像，經過雙方的會商及向媽祖擲筊以什麼形式、樣貌呈現，今終於開工，預計115年完工，興建完成後加上基座，將會是「全台灣最高的媽祖像」。
盧秀燕指出，搭配今媽祖雕像開工，暑假期間到來及父親節、農曆七夕情人節將至，所以觀旅局也策劃了一系列的海洋觀光季活動，每個禮拜六、日，有各式各樣的表演、市集等有趣的活動，歡迎民眾到此一遊，媽祖也會庇佑大家闔府安康。
觀旅局說，大安港媽祖文化園區之媽祖雕像由著名藝術家柯建華老師設計，雕像主體以花崗石打造，高度達30公尺，樣貌參考鎮瀾宮二媽林默雕像，並依據天后封號頭戴九條垂珠后冠，同時雕像將腳踏海浪，手執如意面向大海，守望台中海線；另外市府已於今年6月17日取得雕像雜項執照，後續市府與捐贈單位將全力以115年7月完工為目標努力推進，屆時歡迎各位市民朋友蒞臨媽祖園區，感受園區濃厚的媽祖文化。
另外，「2024台中海洋觀光季」活動即日起至9月8日的每週六、日，大安港媽祖文化園區將化身成海洋樂園，展示多組可愛的海洋生物地景藝術品，更邀請到國內藝術家以大安舊名(海翁)為主題，創作「鯨艷大安」，為長達12公尺、寬3.5公尺、高4公尺的一組竹編鯨魚，民眾觀賞時可進入鯨魚內部，並將展示一些海廢物品，藉以宣導民眾勿將垃圾廢棄物丟入海中，危害海洋生物，將永續環保概念深植民眾心中，共同維護地球的環境。除地景藝術和主題表演外，還有環境教育闖關遊戲以及水域安全宣導等知性的活動，歡迎踴躍報名參加。
觀旅局長陳美秀表示，目前大安港媽祖文化園區正辦理促參招商，並已於今年6月28日正式上網公告，預計於9月30日截止收件，誠摯邀請觀光產業的夥伴一同來參與大安區這塊嶄新的投資機會。而在完成招商營運前，已開放園區供大家到訪參觀，十分歡迎大小朋友踴躍前來媽祖園區走訪認識，並參與「2024台中海洋觀光季」，除有活潑可愛又好拍的海洋生物地景藝術，還有好聽的音樂會及好逛的市集，市集內容包含文創商品手作DIY、在地農漁特產伴手禮、可口輕食美食，誠摯邀請大家一起振興經濟，快樂逛市集。